Суд признал Олега Эйдельштейна сыном Владимира Жириновского

Олегу Эйдельштейну 37 лет. Его мать — уроженка Северной Осетии Жанна Газдарова. Жириновский познакомился с ней на Кубе, где был в командировке, писала «Комсомольская правда». В 1995 году лидер ЛДПР привел девятилетнего Олега на телевидение и сообщил, что это его сын. В 2017-м Жириновский во время поездки в Северную Осетию призвал поддержать своего сына, возглавлявшего список ЛДПР на выборах в парламент региона. Эйдельштейн тогда проиграл выборы.





В 2008 году Эйдельштейн стал соучредителем «Русэкогаранта», занимавшегося обработкой неметаллических отходов и лома, в 2019-м работал советником председателя правления МСП Банка, писал ТАСС.





СМИ неоднократно сообщали о драках с участием внебрачного сына Жириновского. Так, в апреле 2021 года РЕН ТВ опубликовал видео его стычки с сыном бывшего главы Северной Осетии Зелимханом Битаровым в аэропорту Внуково. В феврале 2023-го Эйдельштейна арестовали на 15 суток по статье о мелком хулиганстве, после того как он устроил дебош в московском ресторане и ударил одного из прибывших полицейских.





Жириновский в 1971-1978 годах был женат на Галине Лебедевой. Он рассказывал, что в 1990-е они обвенчались по православному обряду. Кроме Эйдельштейна, у политика остались еще двое детей: Игорь Лебедев (родился в 1972 году, в 2011-2021 годах был заместителем председателя Госдумы) и внебрачная дочь Анастасия Боцан-Харченко (родилась в 1983-м). Лидер ЛДПР умер 6 апреля 2022 года в возрасте 75 лет.