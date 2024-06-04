Парламент Кабардино-Балкарии рассматривает предложение не называть улицы и не ставить памятники в честь ответственных за депортацию народов СССР. С такой инициативой к депутатам обратились жители республики, которые сами застали депортацию или родились в ссылке. Инициаторы отмечали, что за последние 10 лет в России были установлены 48 памятников Иосифу Сталину.





«В связи с вашим обращением <...> по вопросу принятия региональных законов о запрете увековечивания имен лиц, принимавших решения Госкомитета обороны СССР о насильственной депортации народов СССР с мест постоянного проживания <...> сообщаем, что указанное обращение находится на рассмотрении в парламенте Кабардино-Балкарской Республики», — рассказала Daily Storm председатель республиканского парламента Татьяна Егорова.





Авторы предложения — семь пожилых жителей кавказских республик. Они обратились с инициативой в парламенты Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Ингушетии, Чечни, Крыма и Калмыкии.





Инициаторы опасаются, что в стране «возрождается культ лиц, непосредственно повинных в смертях, унижении и поражении в правах».



