В Москве суд оправдал четверых участников ЧВК E.N.O.T. по делу о нападениях на бизнесменов

Московский гарнизонный военный суд оправдал четырех участников военно-патриотической организации «Единые народные общинные товарищества» (известна как ЧВК E.N.O.T.). Один из фигурантов, Олег Очеретный, оправдан по ряду эпизодов, но получил год ограничения свободы: ему необходимо отмечаться два раза в месяц в правоохранительных органах, сообщает ТАСС.
Обвинение требовало приговорить экс-сотрудника столичного управления ФСБ майора Александра Мрищука к 17 годам колонии по обвинению в организации преступного сообщества с использованием служебного положения, принуждению к даче показаний и разбое. Остальным участникам ЧВК E.N.O.T. прокурор запрашивал от 12 до 15 лет лишения свободы за кражи и разбойные нападения.
По версии следствия, преступное сообщество из членов ЧВК создали Мрищук и майор ФСБ Антон Барякшев. В декабре 2016 года они устроили нападение на владельца склада в Москве, замаскировав свои действия под оперативно-разыскные мероприятия за уклонение от уплаты таможенных платежей. Члены ЧВК E.N.O.T. изъяли ценности и часть оставили себе. Рядовые участники группы представлялись понятыми или помощниками оперативников. Обвиняемые не признали вину.
Потерпевшими по делу проходят предприниматели Владимир и Александр Аристарховы. Люберецкий городской суд признал деятельность лиц, уклонявшихся от уплаты таможенных платежей, преступной, а действия Мрищука и других сотрудников ФСБ — законными. После этого бизнесмены обратились с заявлениями о возбуждении уголовного дела в отношении Мрищука. На скамье подсудимых также оказались Очеретный, Иван Коваленко, Алексей Коновалов и Михаил Максимов.
В июле 2022 года Барякшева приговорили к шести годам колонии за грабежи и кражу. Он признал вину и дал показания на других фигурантов дела. До этого другой фигурант дела, Василий Минчик, получил шесть лет колонии за разбой, кражу и бандитизм. Одного из создателей ЧВК E.N.O.T. Романа Теленкевича осудили на 13 лет за создание организованного преступного сообщества.