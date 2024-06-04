В Москве суд оправдал четверых участников ЧВК E.N.O.T. по делу о нападениях на бизнесменов

По версии следствия, преступное сообщество из членов ЧВК создали Мрищук и майор ФСБ Антон Барякшев. В декабре 2016 года они устроили нападение на владельца склада в Москве, замаскировав свои действия под оперативно-разыскные мероприятия за уклонение от уплаты таможенных платежей. Члены ЧВК E.N.O.T. изъяли ценности и часть оставили себе. Рядовые участники группы представлялись понятыми или помощниками оперативников. Обвиняемые не признали вину.





Потерпевшими по делу проходят предприниматели Владимир и Александр Аристарховы. Люберецкий городской суд признал деятельность лиц, уклонявшихся от уплаты таможенных платежей, преступной, а действия Мрищука и других сотрудников ФСБ — законными. После этого бизнесмены обратились с заявлениями о возбуждении уголовного дела в отношении Мрищука. На скамье подсудимых также оказались Очеретный, Иван Коваленко, Алексей Коновалов и Михаил Максимов.





В июле 2022 года Барякшева приговорили к шести годам колонии за грабежи и кражу. Он признал вину и дал показания на других фигурантов дела. До этого другой фигурант дела, Василий Минчик, получил шесть лет колонии за разбой, кражу и бандитизм. Одного из создателей ЧВК E.N.O.T. Романа Теленкевича осудили на 13 лет за создание организованного преступного сообщества.