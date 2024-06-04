Два человека пострадали при стрельбе на севере Москвы

Неизвестный открыл стрельбу по прохожим из окна квартиры в доме на Костромской улице на севере Москвы, пострадали мужчина и женщина, им понадобилась медицинская помощь, сообщает прокуратура города.





Огонь также велся в сторону рейсового автобуса, повреждены элементы остекления, добавили в ведомстве. Бутырская межрайонная прокуратура контролирует установление обстоятельств инцидента. Позже в ведомстве сообщили, что возбуждено уголовное дело о хулиганстве.





Стрельба произошла у торгового центра, пишет ТАСС. Место происшествия оцеплено. Там работают сотрудники полиции, а также медики, которые оказывают помощь пострадавшим и определяют степень тяжести полученных травм.