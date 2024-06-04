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Два человека пострадали при стрельбе на севере Москвы
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Неизвестный открыл огонь из пневматического оружия undefined
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Два человека пострадали при стрельбе на севере Москвы

Неизвестный открыл огонь из пневматического оружия

Неизвестный открыл стрельбу по прохожим из окна квартиры в доме на Костромской улице на севере Москвы, пострадали мужчина и женщина, им понадобилась медицинская помощь, сообщает прокуратура города.


Огонь также велся в сторону рейсового автобуса, повреждены элементы остекления, добавили в ведомстве. Бутырская межрайонная прокуратура контролирует установление обстоятельств инцидента. Позже в ведомстве сообщили, что возбуждено уголовное дело о хулиганстве.


Стрельба произошла у торгового центра, пишет ТАСС. Место происшествия оцеплено. Там работают сотрудники полиции, а также медики, которые оказывают помощь пострадавшим и определяют степень тяжести полученных травм.

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Через некоторое время прокуратура сообщила о задержании стрелка в его квартире. Полицейские изъяли у 50-летнего мужчины пневматическую винтовку, рассказали в столичном управлении МВД.

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