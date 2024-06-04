Силовики задержали главу «Империи сильнейших ведьм» за экстремизм и оскорбление чувств верующих

Правоохранители задержали в подмосковном Пушкино жительницу Ивантеевки по подозрению в экстремизме и оскорблении чувств верующих, сообщает региональное управление Следственного комитета России. Речь идет о лидере оккультной организации «Империя сильнейших ведьм» и участнице «Битвы экстрасенсов» Алене Полынь (настоящее имя — Елена Суликова), пишут ТАСС и РИА Новости со ссылкой на источники.





В период с с января 2020-го по декабрь 2023 года подозреваемая продавала и распространяла экстремистскую литературу, содержащую призывы к насилию в отношении священнослужителей Русской православной церкви. Кроме того, женщина опубликовала в интернете видео, «в котором содержатся высказывания, унижающие религиозные чувства верующих». У подозреваемой проведены обыски, изъята литература и другие предметы, имеющие значение для следствия, сказано в сообщении СКР.





Полынь также подозревают в мошенничестве, сообщают агентства. «Ведьму» увезли с места обысков в ее доме на машине скорой помощи, пишет РИА Новости.