Силовики задержали главу «Империи сильнейших ведьм» за экстремизм и оскорбление чувств верующих

Правоохранители задержали в подмосковном Пушкино жительницу Ивантеевки по подозрению в экстремизме и оскорблении чувств верующих, сообщает региональное управление Следственного комитета России. Речь идет о лидере оккультной организации «Империя сильнейших ведьм» и участнице «Битвы экстрасенсов» Алене Полынь (настоящее имя — Елена Суликова), пишут ТАСС и РИА Новости со ссылкой на источники.
В период с с января 2020-го по декабрь 2023 года подозреваемая продавала и распространяла экстремистскую литературу, содержащую призывы к насилию в отношении священнослужителей Русской православной церкви. Кроме того, женщина опубликовала в интернете видео, «в котором содержатся высказывания, унижающие религиозные чувства верующих». У подозреваемой проведены обыски, изъята литература и другие предметы, имеющие значение для следствия, сказано в сообщении СКР.
Полынь также подозревают в мошенничестве, сообщают агентства. «Ведьму» увезли с места обысков в ее доме на машине скорой помощи, пишет РИА Новости.
На сайте Полынь сказано, что ее дед работал в СССР, благодаря нему она «получила знания от первоисточников по многим серьезным мистическим направлениям». «Ведьма» помогает людям «во всех направлениях жизни», говорится на ее сайте.
Полынь создала «Империю сильнейших ведьм» в 2015 году. Организация известна в том числе поддержкой президента Владимира Путина. В феврале 2019 года Полынь провела в Москве «ведьмовский съезд» для «поднятия рейтинга» главы государства. «Ведьма» говорила, что достигнут положительный эффект для российского лидера.
Полынь публично поддерживает российских бойцов, участвующих в специальной военной операции на Украине, на ее сайте есть благодарственные грамоты от военных. Киев считает, что «Империя сильнейших ведьм» выполняет в том числе функции вербовочного центра. В феврале 2023 года Служба безопасности Украины задержала в Николаевской области местного жителя, считающего себя колдуном, по обвинению в шпионаже в пользу организации Полынь.