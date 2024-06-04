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Путин назначил Шойгу координатором работы по развитию ОПК
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Президент потребовал к 5 июня завершить работу по проекту поручений о первоочередных задачах оборонно-промышленного комплекса undefined
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Путин назначил Шойгу координатором работы по развитию ОПК

Президент потребовал к 5 июня завершить работу по проекту поручений о первоочередных задачах оборонно-промышленного комплекса

Секретарь Совета безопасности России, бывший министр обороны Сергей Шойгу будет координировать работу по развитию оборонно-промышленного комплекса, заявил президент Владимир Путин на совещании с правительством.


Глава государства сказал, что перед властями стоят «разноплановые вопросы» — рентабельность военного производства и поступление в армию «соответствующей техники», поэтому нужен «независимый координатор» этой работы.


Путин поручил к среде, 5 июня, завершить работу по проекту поручений о первоочередных задачах оборонно-промышленного комплекса, объемах производства и рентабельности.

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Шойгу был министром обороны с ноября 2012 года. 12 мая 2024-го президент предложил на этот пост кандидатуру первого вице-премьера Андрея Белоусова. 14 мая Путин после одобрения со стороны Совета Федерации утвердил Белоусова главой Минобороны.


Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что Шойгу как секретарь Совбеза будет также заместителем главы государства в Военно-промышленной комиссии и куратором работы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству.

Путин заявил, что назначение Белоусова главой Минобороны связано с ростом расходов на армию

По словам президента, в 2024 году траты в этой сфере составят 8,7% ВВП — «уже солидная величина», хоть и меньше советских 13% 15 мая 2024
Dailystorm - Путин заявил, что назначение Белоусова главой Минобороны связано с ростом расходов на армию
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