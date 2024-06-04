Путин назначил Шойгу координатором работы по развитию ОПК

Секретарь Совета безопасности России, бывший министр обороны Сергей Шойгу будет координировать работу по развитию оборонно-промышленного комплекса, заявил президент Владимир Путин на совещании с правительством.





Глава государства сказал, что перед властями стоят «разноплановые вопросы» — рентабельность военного производства и поступление в армию «соответствующей техники», поэтому нужен «независимый координатор» этой работы.





Путин поручил к среде, 5 июня, завершить работу по проекту поручений о первоочередных задачах оборонно-промышленного комплекса, объемах производства и рентабельности.