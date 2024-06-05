Минобороны отчиталось о пяти уничтоженных украинских БПЛА над регионами России

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что силы ПВО сбили украинский беспилотник «на подлете к Воронежу на предельно низкой высоте». Обошлось без пострадавших и разрушений, уточнил он.





Главы Курской и Белгородской областей о возможных последствиях уничтожения БПЛА, пострадавших или же разрушениях не сообщали.





19 октября 2022 года по указу президента России Владимира Путина в Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Воронежской, Белгородской, Курской, Брянской и Ростовской областях установлен средний уровень реагирования из-за постоянных попыток ВСУ атаковать эти территории РФ.