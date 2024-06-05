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Минобороны отчиталось о пяти уничтоженных украинских БПЛА над регионами России
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Дроны были сбиты в Белгородской, Воронежской и Курской областях undefined
Новости

Минобороны отчиталось о пяти уничтоженных украинских БПЛА над регионами России

Дроны были сбиты в Белгородской, Воронежской и Курской областях

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили по два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгородской и Курской областях и один —в Воронежской. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

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Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что силы ПВО сбили украинский беспилотник «на подлете к Воронежу на предельно низкой высоте». Обошлось без пострадавших и разрушений, уточнил он.


Главы Курской и Белгородской областей о возможных последствиях уничтожения БПЛА, пострадавших или же разрушениях не сообщали.


19 октября 2022 года по указу президента России Владимира Путина в Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Воронежской, Белгородской, Курской, Брянской и Ростовской областях установлен средний уровень реагирования из-за постоянных попыток ВСУ атаковать эти территории РФ. 

#беспилотник #сво #бпла
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