Минобороны отчиталось о пяти уничтоженных украинских БПЛА над регионами России

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили по два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгородской и Курской областях и один —в Воронежской. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что силы ПВО сбили украинский беспилотник «на подлете к Воронежу на предельно низкой высоте». Обошлось без пострадавших и разрушений, уточнил он.
Главы Курской и Белгородской областей о возможных последствиях уничтожения БПЛА, пострадавших или же разрушениях не сообщали.
19 октября 2022 года по указу президента России Владимира Путина в Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Воронежской, Белгородской, Курской, Брянской и Ростовской областях установлен средний уровень реагирования из-за постоянных попыток ВСУ атаковать эти территории РФ.