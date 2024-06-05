Совфед досрочно прекратил полномочия первого вице-спикера Андрея Турчака

Турчак представлял в Совете Федерации Псковскую область, главой которой он был в период с 2009-го по 2017 год. Президент России Владимир Путин 12 октября 2017 года принял отставку губернатора Псковской области Андрея Турчака по собственному желанию.





8 ноября того же года Турчак был избран вице-спикером палаты. В сентябре 2020 года в Совете Федерации была введена вторая должность первого вице-спикера, которую он занял. Срок полномочий сенатора был установлен до сентября 2026 года.





4 июня Путин принял отставку главы Республики Алтай Олега Хорохордина и назначил временно исполняющим обязанности руководителя региона первого вице-спикера Совета Федерации, секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака.