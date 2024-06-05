На фестивале «Москва — на волне» можно было попробовать морские деликатесы

Также на площадках «Рыбной недели» можно было оценить шедевры от кулинаров: шашлычки из рыбы, креветки гриль, рыбный суп и не только.





Сюда приходили в поисках вкусов, а находили еще и новые знания и развлечения. На всех площадках проводили спортивные конкурсы, мастер-классы и лекции на тему рыбалки. Для детей работали карусели.





На Тверской площади можно было научиться расписывать рыбок и посмотреть авторские интерпретации сказок в исполнении театральных артистов. Также можно было купить весьма необычные сувениры для родных и близких.





Все гости фестиваля «Москва — на волне» могли поучаствовать в конкурсах и квестах от проекта «Московские сезоны», «Активный гражданин» и «Миллион призов». Победители получали презенты в морской тематике.





Больше фото и информации о том, как проходил фестиваль «Москва — на волне», можно найти на официальном сайте проекта. Здесь же рассказывается и о других зрелищных и массовых культурных мероприятиях «Московских сезонов».