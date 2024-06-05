В Запорожской области ВСУ обстреляли село, погиб пятилетний ребенок

В результате артиллерийского обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) села Новозлатополь Куйбышевского муниципального округа Запорожской области 11 человек были ранены, а в реанимации скончался пятилетний ребенок. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.





У пострадавших жителей региона тяжелые ранения, они доставлены в медицинские учреждения, написал Балицкий в Telegram-канале.





Губернатор также отметил, что родным погибшего ребенка будет оказана помощь.





2 июня замглавы администрации Корочанского района Белгородской области Игорь Нечипоренко погиб в результате детонации боеприпаса. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Кроме того, были ранены глава района Николай Нестеров и двое глав сельских поселений, рассказал губернатор.





Гладков также сообщил, что при обстреле города Шебекино пострадали шесть мирных жителей.