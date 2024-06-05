В Великом Новгороде в реке Волхов утонули четыре студента из Индии

В реке Волхов в Великом Новгороде утонули четыре человека в возрасте от 18 до 20 лет, сообщила прокуратура Новгородской области. По информации Telegram-каналов, погибшие были гражданами Индии и приехали в Россию учиться.





В прокуратуре пояснили, что трагедия произошла в районе пешеходного моста через реку Волхов. Один человек выплыл, четверо утонули, уточняется в сообщении ведомства.





Утром было найдено тело одного из утонувших студентов. Поиски остальных трех продолжаются, на месте работают следователи, сообщили в пресс-службе СУ СК региона.





Официального подтверждения, что студенты являются гражданами Индии, не было.