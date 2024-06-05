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Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября
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Соответствующее постановление приняли муниципальные депутаты undefined
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Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября

Соответствующее постановление приняли муниципальные депутаты

Председатель Московской городской Думы Алексей Шапошников сообщил, что в МГД назначен единый день голосования, а также дан старт формированию Думы VIII созыва. 


Депутаты приняли соответствующее постановление. Оно будет опубликовано в течение пяти дней. Шапошников подчеркнул, что «его публикация даст старт избирательной кампании». 


Он напомнил, что в этом году истекает срок полномочий депутатов Мосгордумы, выборы которых состоялись пять лет назад. В этом году единый день голосования выпадает на 8 сентября. 


«Уверен, это будет честная, конкурентная кампания с сохранением московского стандарта выборов», — добавил председатель МГД. 


В соответствии с Избирательным кодексом города Москвы в течение 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов осуществляется выдвижение кандидатов в депутаты, а также сбор подписей избирателей в их поддержку. 


По словам Шапошникова, до 50% подписей избирателей по решению законодателя субъекта РФ может собираться в электронном виде с использованием портала госуслуг.

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#единый день голосования #выборы в мосгордуму #мосгордума
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