Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября

Председатель Московской городской Думы Алексей Шапошников сообщил, что в МГД назначен единый день голосования, а также дан старт формированию Думы VIII созыва.





Депутаты приняли соответствующее постановление. Оно будет опубликовано в течение пяти дней. Шапошников подчеркнул, что «его публикация даст старт избирательной кампании».





Он напомнил, что в этом году истекает срок полномочий депутатов Мосгордумы, выборы которых состоялись пять лет назад. В этом году единый день голосования выпадает на 8 сентября.





«Уверен, это будет честная, конкурентная кампания с сохранением московского стандарта выборов», — добавил председатель МГД.





В соответствии с Избирательным кодексом города Москвы в течение 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов осуществляется выдвижение кандидатов в депутаты, а также сбор подписей избирателей в их поддержку.





По словам Шапошникова, до 50% подписей избирателей по решению законодателя субъекта РФ может собираться в электронном виде с использованием портала госуслуг.