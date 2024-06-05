Global Times: Байден не верит в эффективность конференции по Украине в Швейцарии без России

Китайские аналитики считают, что если это мероприятие превратится в одностороннее осуждение России Западом, то «его влияние сойдет на нет». Итоги встречи грозят «не отразить то, что Украина или Запад готовы добиваться подлинного прекращения огня и мира».





Салливан, который поедет в Швейцарию, накануне сделал ряд заявлений. По его словам, США не планируют направлять военных инструкторов или войска на Украину и не готовятся к проведению тренировочной миссии на украинской территории.





Швейцарский мирный саммит пройдет 15-16 июня в отеле курорта Бюргеншток у Люцернского озера. Ранее сообщалось, что Байден пропустит саммит в Швейцарии из-за встречи с донорами его президентской кампании в Калифорнии. Об этом писало агентство Bloomberg.





В мае президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на саммит вынесут на обсуждение три пункта его «формулы мира» (всего их 10): ядерная и продовольственная безопасность, обмен военнопленных в формате «всех на всех» и возвращение украинских детей, которых вывезли в Россию. Украинский лидер пообещал передать российской стороне наработки по трем пунктам после саммита.