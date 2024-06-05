Военного, бросившего гранату в казарму со спящими сослуживцами в Белгородской области, осудили на 23 года и лишили звания

Второй Западный окружной военный суд на основании вердикта присяжных приговорил к 23 годам колонии мобилизованного из Свердловской области Дмитрия Лобовикова. Мужчина, будучи пьяным, в январе 2023 года бросил в одну из казарм гранату. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря суда Ирину Жирнову.





В комментарии изданию она подчеркнула, что «ему назначено 23 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, а также штраф в размере 70 тысяч рублей и лишение воинского звания «младший сержант».





Первые пять лет осужденный должен провести в тюрьме, а оставшийся срок — в колонии, отметила Жирнова. Дело рассматривали присяжные заседатели, которые признали Лобовикова виновным, но заслуживающим снисхождения.