Россиянин Олег Кононенко стал первым человеком в истории, который провел в космосе тысячу суток

Российский космонавт Олег Кононенко стал первым в истории человеком, кто провел в космосе 1000 суток. Об этом сообщили в «Роскосмосе».





Кононенко родился 21 июня 1964 года в городе Чарджоу Туркменской ССР. Первый космический полет Кононенко совершил в 2008-м, второй — в 2011-2012 годах, а третий и четвертый — в 2015-м и 2018-2019 годах. Он возглавляет российский отряд космонавтов с 2016-го.





Сейчас Кононенко уже в пятой по счету миссии на МКС. В очередной космический полет он отправился 15 сентября 2023 года.





Ожидается, что по завершении годового полета на МКС, окончание которого намечено на 23 сентября 2024-го, суммарное время, проведенное Олегом Кононенко в космосе, составит 1110 суток.