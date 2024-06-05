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«Сбер» повысил ставки по ипотеке
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Минимальная ставка по программе «Военная ипотека» — 17,6% undefined
Новости

«Сбер» повысил ставки по ипотеке

Минимальная ставка по программе «Военная ипотека» — 17,6%

Ставки по ипотечным кредитам в «Сбере» повышаются с 5 июня на 1,5 процентного пункта. Об этом сообщил банк.


Минимальная ставка ипотеки составит от 17,6% по программам «Военная ипотека» (от 17,6%) и «Ипотека на новостройку», «Ипотека на вторичное жилье», «Ипотека на строительство дома» (от 18,2%).


В «Сбере» рассказали, что ставки меняются из-за роста доходности ОФЗ (облигаций федерального займа) на фоне высокой ключевой ставки Банка России. Повышение ставок не коснется программ с государственной поддержкой.


В банке заявили и об изменении ставок по потребительских кредитам. Их диапазон составит от 17,9 до 39,9%, сообщили в кредитной организации. 

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#ключевая ставка #ипотека #сбер #банк
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