Племянница Гагарина предположила, что власти Смоленской области согласовали использование изображения космонавта на ПМЭФ с его дочерьми

«Я думаю, что все они (власти Смоленской области. — Примеч. Daily Storm) согласовали с дочерьми, потому что право наследования у дочерей. Поэтому без согласования с детьми никто ничего делать не будет, это однозначно. Девочки очень за всем этим следят! <...> Я даже комментировать ничего не буду. Все это дела детей, и явно с ними все согласовано», — сказала Daily Storm Тамара Филатова.





Племянница космонавта отметила, что пока не видела ролик с виртуальным Гагариным. На видео «Юрий Гагарин» приветствует участников ПМЭФ, желает всем «стремиться к мечтам» и приглашает в гости в Смоленскую область.





Daily Storm направил запрос властям региона.