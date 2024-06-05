Племянница Гагарина предположила, что власти Смоленской области согласовали использование изображения космонавта на ПМЭФ с его дочерьми

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) было представлено видео с виртуальным Юрием Гагариным, на котором космонавт пригласил всех участников мероприятия к себе на родину, в Смоленскую область. Племянница Юрия Гагарина, советник директора Объединенного мемориального музея-заповедника Гагарина Тамара Филатова в разговоре с Daily Storm предположила, что власти региона согласовали использование изображения космонавта с его дочерьми.
«Я думаю, что все они (власти Смоленской области. — Примеч. Daily Storm) согласовали с дочерьми, потому что право наследования у дочерей. Поэтому без согласования с детьми никто ничего делать не будет, это однозначно. Девочки очень за всем этим следят! <...> Я даже комментировать ничего не буду. Все это дела детей, и явно с ними все согласовано», — сказала Daily Storm Тамара Филатова.
Племянница космонавта отметила, что пока не видела ролик с виртуальным Гагариным. На видео «Юрий Гагарин» приветствует участников ПМЭФ, желает всем «стремиться к мечтам» и приглашает в гости в Смоленскую область.
Daily Storm направил запрос властям региона.