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Стример YokoBovich получила 5,5 года колонии за фейк об армии России
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Приговор еще не вступил в законную силу undefined
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Стример YokoBovich получила 5,5 года колонии за фейк об армии России

Приговор еще не вступил в законную силу

Суд приговорил к 5,5 года колонии стримера Анну Бажутову (YokoBovich) по делу о фейках о Вооруженных силах Российской Федерации (ВС РФ). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Останкинский районный суд Москвы. 


По информации СМИ, в начале апреля 2022 года Бажутова в ходе трансляции на платформе Twitch заявила о «русских оккупантах».


Суд счел, что она действовала по мотиву политической ненависти и вражды и осознавала противоправный характер своих действий.


Свой срок девушка будет отбывать в колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов в Сети, сроком на три года.

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#суд #приговор #фейки об армии
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