Стример YokoBovich получила 5,5 года колонии за фейк об армии России

Суд приговорил к 5,5 года колонии стримера Анну Бажутову (YokoBovich) по делу о фейках о Вооруженных силах Российской Федерации (ВС РФ). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Останкинский районный суд Москвы.





По информации СМИ, в начале апреля 2022 года Бажутова в ходе трансляции на платформе Twitch заявила о «русских оккупантах».





Суд счел, что она действовала по мотиву политической ненависти и вражды и осознавала противоправный характер своих действий.





Свой срок девушка будет отбывать в колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов в Сети, сроком на три года.