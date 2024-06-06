Депутаты Госдумы предложили отменить ЕГЭ

Текст документа есть в распоряжении Daily Storm. Предполагается, что закон в случае одобрения Госдумой и Советом Федерации, а также подписания президентом вступит в силу с 1 января 2025 года.





Парламентарии пояснили, что реформа образования, начатая с введением ЕГЭ, не приносит ожидаемых результатов, которые «должны были бы также выражаться в более высоком качестве знаний и доступности высшего образования».





Авторы инициативы утверждают, что содержание ЕГЭ оторвано от школьного курса, а родителям приходится для подготовки к главному экзамену тратиться на репетиторов. Проведение ЕГЭ также требует значительных расходов от государства, которые растут из года в год, указано в документе.





«По сути, происходит эксперимент над учащимися и школами, что является недопустимым. Формат ЕГЭ, требуя от школьников ответов на тестовые вопросы, учит детей только проставлять галочки в клеточках. На ЕГЭ работает память школьника, а не его мышление», — говорится в пояснительной записке.





По факту ЕГЭ привел к кризису, поскольку качество образования ухудшилось, а сфера коррупции сместилась на уровень олимпиад, заявляют авторы законопроекта.





Они считают, что принятие закона «позволит повысить уровень знаний выпускников, избавит школьников от бессмысленного заучивания ответов на тесты, а главное — позволит сохранить физическое и психическое здоровье наших детей».