Депутаты Госдумы предложили отменить ЕГЭ

Группа депутатов Госдумы разработала законопроект по замене Единого государственного экзамена (ЕГЭ) на проведение итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в форме государственных экзаменов. Одним из авторов законопроекта является первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова (фракция «Справедливая Россия — За правду»).
Текст документа есть в распоряжении Daily Storm. Предполагается, что закон в случае одобрения Госдумой и Советом Федерации, а также подписания президентом вступит в силу с 1 января 2025 года.
Парламентарии пояснили, что реформа образования, начатая с введением ЕГЭ, не приносит ожидаемых результатов, которые «должны были бы также выражаться в более высоком качестве знаний и доступности высшего образования».
Авторы инициативы утверждают, что содержание ЕГЭ оторвано от школьного курса, а родителям приходится для подготовки к главному экзамену тратиться на репетиторов. Проведение ЕГЭ также требует значительных расходов от государства, которые растут из года в год, указано в документе.
«По сути, происходит эксперимент над учащимися и школами, что является недопустимым. Формат ЕГЭ, требуя от школьников ответов на тестовые вопросы, учит детей только проставлять галочки в клеточках. На ЕГЭ работает память школьника, а не его мышление», — говорится в пояснительной записке.
По факту ЕГЭ привел к кризису, поскольку качество образования ухудшилось, а сфера коррупции сместилась на уровень олимпиад, заявляют авторы законопроекта.
Они считают, что принятие закона «позволит повысить уровень знаний выпускников, избавит школьников от бессмысленного заучивания ответов на тесты, а главное — позволит сохранить физическое и психическое здоровье наших детей».