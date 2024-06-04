Политологи — о переводе Турчака на Алтай и возможной кандидатуре секретаря генсовета «Единой России»: Якушев опытный и со связями

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак ответил согласием на предложение президента Владимира Путина стать врио главы Республики Алтай. Теперь на место Турчака главный претендент — полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО), 55-летний Владимир Якушев, заявили «Ведомостям» три источника, близких к администрации президента. В целом назначение секретаря генсовета «Единой России» в Республику Алтай выглядит как понижение, сказали Daily Storm политологи Евгений Минченко и Дмитрий Журавлев. При этом они назвали Якушева опытным политиком с хорошими связями и репутацией в партии.





«Сейчас ходят упорные слухи о приходе Якушева. Это могло бы быть логично. Учитывая, что он работал и мэром, и губернатором, и министром, и полпредом. Везде уже был. И в партии у него хорошая репутация. Группа Собянина за ним. То есть вполне реалистичный вариант», — сказал Daily Storm политолог. Он также не исключил, что Якушев сменит Турчака и на посту первого вице-спикера Совфеда. Правда, для этого ему потребуется получить мандат сенатора.





«Для Турчака перевод в Республику Алтай выглядит как понижение. Но, может, мы не знаем какого-то секретного замысла. Пока основная объяснительная модель — то, что в Алтае огромные деньги вкладываются в туризм и что транспортный коридор там в Китай. Можно сказать с пафосом, что это ответственная роль и президент ответственно подошел к выбору нового главы Алтая», — добавил Минченко.





При этом Журавлев напомнил, что Турчак уже был губернатором в Псковской области, а затем получил повышение в партию: «И тут его губернатором не самого богатого и развитого региона выдвигают. Это, с одной стороны, может быть именно понижение. Но с другой — его посадили на «трубу», поскольку через Алтай должна идти еще одна ветка газопровода. Третий вариант — Турчака отправили развивать Алтай, который обладает огромным потенциалом».





«Но мне всегда казалось, что большой роли на федеральном уровне Турчаку сыграть не удалось», — признался собеседник. Говоря о возможном его сменщике на посту секретаря генсовета «Единой России» Якушеве, политолог заметил, что это «фигура федерального масштаба».





«У него есть региональный опыт. Но непонятно, зачем его ставят. Чтобы он что-то модернизировал, изменил или же чтобы просто продолжить карьеру достойного человека?» — задался вопросом научный руководитель Института региональных проблем.





«Якушев — это опытный человек. У него хорошие связи и на федеральном уровне, и на московском. Но что будет дальше — поживем-увидим», — заключил Журавлев.





Ранее «Ведомости» писали, что после встречи главы государства с Турчаком должны объявить и о новом назначении Якушева. Формально по процедуре на должность исполняющего обязанности секретаря генсовета должен назначать председатель партии Дмитрий Медведев. В статусе и.о. он должен работать до съезда.





Также один из источников издания заметил, что Якушев сменит Турчака и на посту первого вице-спикера Совета Федерации. Для этого политику надо будет получить мандат сенатора.





Владимир Якушев родом из Башкирии. С начала 1990-х гг. работал на разных должностях в Западно-Сибирском коммерческом банке. С 2001-го по 2005 год был вице-губернатором Тюменской области, когда регион возглавлял нынешний мэр Москвы Сергей Собянин. Затем недолго пробыл мэром Тюмени. После ухода Собянина на пост руководителя администрации президента Якушев возглавил Тюменскую область. Он руководил регионом с 2005-го по 2018 год. После этого Якушев стал министром строительства и ЖКХ в правительстве Дмитрия Медведева. 9 ноября 2020 года он был назначен полпредом президента в УрФО.





Якушев является членом высшего совета «Единой России». В 2021 году на выборах в Госдуму он возглавлял список «Единой России» по территориальной группе, включавшей в себя Тюменскую и Курганскую области, ХМАО и ЯНАО. После выборов Якушев отказался от мандата.





Андрею Турчаку 48 лет. Он уроженец Ленинграда. В 1996-2007 годах занимал руководящие должности в различных фирмах, в том числе в Холдинговой компании «Ленинец» (основатель компании — его отец Анатолий Турчак). С июля 2007 года по февраль 2009 года был членом Совфеда от Псковской области. В 2009-2017 годах Турчак являлся губернатором региона. С октября 2017 года Турчак — вновь сенатор от Псковской области. В сентябре 2020 года стал первым вице-спикером Совета Федерации. С 2017-го он был секретарем генсовета «Единой России». В декабре 2022 года политик возглавил парламентскую координационную группу по вопросам СВО.