Борис Надеждин не откажется от сотрудничества с Дунцовой после признания ее иноагентом

Политика Екатерину Дунцову (иноагент), пытавшуюся баллотироваться на пост президента России, Минюст признал иноагентом 31 мая. Незарегистрированный кандидат в президенты Борис Надеждин, с которым женщина активно взаимодействовала во время его предвыборной кампании, не собирается отказываться от сотрудничества с Екатериной Дунцовой, после того как ей установили статус иностранного агента.





«Я сотрудничаю со всеми, кто поддерживает мою «Платформу» (проект «Предвыборная платформа». — Примеч. Daily Storm). В том числе со многими активистами, которые в «Рассвете» (партии)», — заявил Daily Storm Надеждин.





Он отметил, что процедура признания иноагентом «может коснуться любого»: «Многие мои товарищи и единомышленники стали иноагентами — это не влияет на мое отношение к ним».





Вопрос о сотрудничестве Надеждина с Дунцовой (признана иноагентом) ранее поднимался в декабре 2023 года. Представители предвыборных штабов обсуждали возможность объединения усилий перед мартовскими выборами президента РФ. Многие политологи также предсказывали такой союз команд. Это помогло бы Надеждину набрать большее количество голосов.





Сам Надеждин в январе 2024 года допускал, что у него могут быть общие планы с Дунцовой в будущем, но перед этим им «нужно пройти свои пути». Политики даже устраивали совместные стримы в рамках предвыборной кампании Надеждина для сбора донатов. Однако коалиция команд так и не была сформирована.





В марте 2024 года Telegram-каналы также сообщали, что Надеждин и Дунцова формировали коалицию для участия их кандидатов в Мосгордуму. В «Депутатской Академии» 4 марта проходила встреча штаба Надеждина, местного отделения партии Дунцовой «Рассвет» и других оппозиционных столичных активистов.