«Элиты в нем могли разочароваться»: уйдет ли глава Республики Алтай Хорохордин? Рассуждают политологи

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин может в ближайшее время покинуть пост, писали «Ведомости», ссылаясь на свои источники. В 2024-м подходит к концу первый срок губернатора, избранного в 2019-м. Выборы запланированы на сентябрь. По данным издания, Олег Хорохордин пока не встречался с президентом Владимиром Путиным для обсуждения переизбрания. Собеседники Daily Storm — политологи Евгений Минченко и Дмитрий Журавлев — также выразили мнение, что слухи об отставке Хорохордина появились не на пустом месте и в ближайшее время регион возглавит другой политик.





«Здесь — как и в случае с губернатором Самарской области Азаровым — не какие-то личные претензии, но это поколение руководителей должно уйти. Недоразвитость в первую очередь экономическая в этом регионе, где граждане живут очень скверно. Время Хорохордина закончилось. Он приходил главой с определенными подходами, но они сменились. Его же не выгнали перед выборами, а оставили. И было все нормально. Но затем в АП [администрации президента] решили, что эпоха этого поколения закончилась», — сказал Журавлев.





Он указал, что в Республике Алтай для развития региона и туристической отрасли в частности нужно вкладывать огромные средства. «Сейчас там собираются развивать туризм. Места просто удивительные! Но вложения в туризм будут не алтайские, а федеральные. За счет регионов все это не разовьешь. У тебя просто нет таких денег. Хорохордин как раз крепкий хозяйственник. И с ним пришла местная администрация работать. Но сейчас его эпоха заканчивается. И нужен тот, кто из Минфина деньги будет «вышибать». А он не умеет это делать настолько настойчиво, чтобы при маленькой экономике республики получить вложения. То, что для Красноярского края будут копейки, — для Алтая гигантские деньги», — полагает научный руководитель Института региональных проблем. Журавлев также считает, что у преемника Хорохордина не получится добиться впечатляющих результатов.





Меж тем его коллега Минченко обратил внимание, что «упорные слухи» об отставке Хорохордина появились не вчера. «Я так понимаю, Греф, который в свое время инициировал назначение Хорохордина, разочаровался в своем протеже. А насколько это соответствует действительности — история темная. Давайте подождем», — призвал эксперт.





«Думаю, ключевой момент — конфликты внутриэлитные. Насколько действительно группы, которые пролоббировали назначение Хорохордина, заинтересованы в его сохранении — или же они поменяли свое мнение», — добавил Минченко.





По его словам, наша модель не учитывает состояние экономики в числе тех факторов, которые влияют на устойчивость главы региона. «У нас Калиматов, у которого в Ингушетии дела в экономике совсем не сахар, тем не менее недавно встретился с президентом. Это считывается как косвенный знак сохранения в должности», — пояснил политолог.





Олег Хорохордин — единственный губернатор с истекающим сроком полномочий, который пока не был на встрече с президентом по поводу переизбрания на новый губернаторский срок.





Хорохордин — уроженец села Глушинка соседнего Алтайского края (столица региона — Барнаул, а столица Республики Алтай — Горно-Алтайск). До начала нулевых он трудился на разных предприятиях края, возглавлял торговый дом «Алтайэнергострой». В 1999-м окончил Алтайскую академию экономики и права. В 2002-2006-м Хорохордин работал в аппарате Георгия Полтавченко — полпреда в Центральном федеральном округе, а затем — в управлении по внутренней политике администрации президента.





С 2012-го Хорохордин возглавлял совет некоммерческого партнерства «ГЛОНАСС». В 2018-м участвовал во втором потоке «Школы губернаторов». Врио главы Республики Алтай Хорохордин был назначен в марте 2019-го после отставки предыдущего губернатора Александра Бердникова, который был руководителем региона 13 лет. В сентябре того же года на выборах Хорохордин набрал 58,82% голосов, обойдя кандидата от КПРФ Виктора Ромашкина (31,64%).





31 мая 2024 года пресс-секретарь Олега Хорохордина Михаил Максимов заявил РИА Новости, что в правительстве не комментируют информацию об отставке чиновника. Максимов назвал ее «слухами» и заверил, что Хорохордин продолжает работать в прежнем режиме. До этого, в конце мая, появилась информация о том, что губернатор соседнего Алтайского края Виктор Томенко может лишиться должности. Однако зампред регионального правительства Денис Губин утверждает, что сообщения о возможной скорой отставке Томенко — фейк.