Для чего Сергей Лавров совершает уже шестое турне в Африку? Местным нужна стабильность, а России — ресурсы

Министр иностранных дел Сергей Лавров 3 июня посетил Гвинею — первую страну в его турне по Западной Африке. На следующий день он побывал в Республике Конго, а затем 5 июня получил высшую государственную награду Буркина-Фасо — орден Жеребца. Вечером того же дня российская делегация уже была в Республике Чад. Эксперты РАН и ВШЭ объяснили Daily Storm, что Лавров налаживает отношения со странами Африки, благодаря которым Россия получает важнейшие ресурсы и выстраивает торговые пути, конкурируя с Китаем, Индией и Евросоюзом.





«Чаду, Нигеру, Буркина-Фасо, Мали и Гвинее нужен какой-то сильный внешний игрок, который бы выступал в качестве гаранта их стабильности, а Россия готова защищать свои компании в этих странах, — считает политолог из Высшей школы экономики Наталия Пискунова. — При этом Москва делает фокус не только на добыче урана, титана, алюминия в этих странах, но и на промышленности, строительстве инфраструктуры и развитии логистики. В условиях запрета на обслуживание российских судов в европейских портах Африка может стать комфортной альтернативой, а для авиации перспективно развитие авиахабов для переброски товаров и грузов».





Перечисленные страны западного Сахеля (регион на границе между пустыней Сахарой и тропиками) много лет являлись французскими колониями. Нигер занимает 194-е место в мире (из 200) по ВВП на душу населения, Чад — 193-е, Мали — 182-е, Буркина-Фасо — 180-е, Гвинея — 172-е. Тем не менее эти страны богаты природными ресурсами: в Гвинее расположены 50% мировых запасов бокситов, которые используются для производства 20% алюминия в мире. Буркина-Фасо и Мали обладают крупнейшими золотыми рудниками, Чад и Нигер богаты ураном и другими тяжелыми металлами.





«Игроков в Африке, которые борются за ресурсы, гораздо больше, чем это было раньше, и Франция больше не является номером один, потому что сильно видоизменила свое присутствие в регионе», — отмечает Пискунова. — Возможные конкуренты России в Африке — это по большей части Китай, потому что эта страна находится на континенте уже целое десятилетие, страны ЕС как коллективный игрок, Индия, а также Саудовская Аравия, которая расширяет сферу исламского банкинга и инвестирования — финансовых схем, совершенно отличных от практикуемых в Европе, России и Китае».





С первого января 2024 года межправительственная организация БРИКС, которую основали Россия, Китай, Индия и Бразилия, пополнилась новыми членами — теперь в ней три страны Африки: Египет, Эфиопия и ЮАР. Также во вступлении заинтересован Алжир, и поэтому Пискунова предполагает, что и перечисленные страны Западной Африки присоединятся к организации.





«Потенциально государства, которые посетил Лавров, могут вступить в БРИКС, если развитие отношений будет позитивным и вложения будут обоюдными. То есть сотрудничество не должно напоминать игру в одни ворота», — говорит политолог.





Лавров совершил уже шесть турне по Африке за два года. Там прекрасно относится к России: в Буркина-Фасо министра наградили высшей государственной наградой — орденом Жеребца, а в Конго Лаврова встретил глава МИД Республики Жан-Клод Гакоссо, который год прожил в Донбассе.





Ведущий сотрудник Института Африки РАН, бывший посол России в Буркина-Фасо и Мали Евгений Корендясов рассказал, что президент Чада Махамат Деби тоже бывал в России и проявляет большой интерес по линии военно-технического сотрудничества с нашей страной: «Лавров посетил Республику Чад — это стратегически важный партнер России в Африке. Эта страна обладает серьезными запасами урановой руды, а также занимает интересное геостратегическое положение. <...> Здесь располагается одна из самых крупных военно-воздушных баз армии США».





«Чад всегда играл ключевое значение в колониальной системе Франции, — продолжает эксперт. — С точки зрения военных ресурсов чадцы признавались самыми стойкими и смелыми солдатами в составе Французской армии во время Первой Мировой и Второй мировой войн. У нас очень много студентов из Чада, многие из них приняли гражданство России и работают в основном в сфере сельского хозяйства».





Из другой бывшей колонии Франции, Нигера, уже выведены французские войска, а военные базы используются российскими инструкторами. С Буркина-Фасо также заключено соглашение о военно-техническом сотрудничестве, а в Центрально-Африканской республике уже несколько лет работают 2000 военных инструкторов России и активно ведутся переговоры о создании военной базы.