Meta одобряет призывы убивать россиян: в Госдуме ответили на просьбу блогеров не запрещать рекламу в Instagram и Facebook

Ассоциация блогеров и агентств (объединяет продюсерские и креативные агентства со специализацией в influencer marketing) в письме к заместителю главы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антону Горелкину попросила не ограничивать рекламные интеграции в заблокированных Facebook* и Instagram. Об этом пишет РБК. Сам депутат заявил РБК, что еще не получил письмо, но признал: детали поправок следует обсудить с «профессиональным сообществом». Коллеги Горелкина — депутаты Евгений Попов и Александр Ющенко —в беседе с Daily Storm выразили мнение, что законопроект о запрете рекламных интеграций в заблокированных соцсетях для физлиц и юрлиц следует поддержать, поскольку компания Meta, владеющая Instagram и Facebook, одобряет призывы убивать россиян.





«Мы всегда остаемся на связи с профессиональным сообществом, и я прекрасно понимаю людей, которые с точки зрения бизнеса могут пострадать. Другое дело, что мы должны регулировать эту сферу. И если компания Meta на официальном уровне разрешает призывы к убийству российских граждан — было бы, наверное, странным позволять ей и ее подразделениям иметь какие-то финансовые отношения с ними. И наоборот — гражданам с этой компанией. Поэтому планируемый запрет выглядит логичным. Но могу пообещать: подходить мы к этой теме будем очень деликатно. Во главе угла — благосостояние и комфорт с точки зрения ведения бизнеса», — заметил Попов.





При этом Ющенко напомнил: Meta ранее была заблокирована за невыполнение законодательных требований России. «Когда Meta примет условия работы на нашей территории — тогда и рекламные интеграции могут быть. Данная компания не работает в нашей стране. Другое дело, что ей пользуются через блокировки. Но это незаконно и реклама там пока распространяется. Если компания выполняет требования — идет пакет разблокировки государством, если нет — есть законодательные препоны», — заключил первый заместитель главы думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи.





Авторы письма к Горелкину отмечали, что «если блогер размещает рекламу на этих площадках, он не нарушает закон и использует их только как инструмент», а все средства идут напрямую ему. Доступ к Instagram и Facebook ограничен на всей территории РФ, и Meta не получает финансирования от рекламной деятельности внутри этих площадок, поскольку не работает Facebook Ads (рекламный инструмент), указывается в сообщении Ассоциации блогеров и агентств.





Также в письме говорилось, что в России нет аналогов Instagram с аудиторией свыше миллиона человек. Такие инициативы противоречат здоровой конкуренции и антимонопольному законодательству, считают авторы обращения: «Если мы начнем ужесточать правила работы с иностранными социальными сетями, то на нашем рынке инфлюенс-маркетинга пропадут адекватные рыночные отношения».





Этот законопроект может быть внесен в Госдуму в ближайшее время, заявлял 5 июня Горелкин. Документ уже «согласован формально» со многими профильными ведомствами и может быть принят до конца весенней сессии, то есть до 5 августа, уточнял парламентарий.





«Мы не запрещаем нашим гражданам входить в иностранные соцсети с помощью VPN. В мире большое русскоязычное комьюнити, которое пользуется этими запрещенными сетями. Но я считаю, что любая нативная опосредованная финансовая поддержка недопустима в текущей ситуации», — пояснял Горелкин. Он уверен: если российская компания с госучастием вкладывает деньги в рекламную интеграцию с блогером в запрещенных Facebook и Instagram, наполняя ее эксклюзивом, таким образом она поддерживает эту соцсеть.





Facebook заблокировали в России 4 марта 2022 года, а Instagram — 14 марта. Тверской суд Москвы признал деятельность этих соцсетей экстремистской и запретил их на территории России. Признать саму Meta экстремистской организацией попросили Роскомнадзор и Генпрокуратура. Это стало ответом на публикацию внутреннего письма компании. Она сообщила, что снимает в своих соцсетях запрет для жителей ряда стран на размещение информации, содержащей призывы к насилию в отношении россиян, в том числе военных РФ.





Несмотря на блокировку Instagram и Facebook* в России, размещать рекламу на этих ресурсах официально не запрещали. Главное — ее маркировать. В 2023-м году российские рекламодатели потратили на размещения в Instagram 900 миллионов рублей, писали «Ведомости», ссылаясь на источник в Роскомнадзоре. Такой объем бюджетов учтен в Едином реестре интернет-рекламы (ЕРИР), оператором которого выступает данное ведомство.





Выручка крупных блогеров в запрещенной соцсети выросла на 35% год к году, заявили в Ассоциации блогеров и агентств. По ее подсчетам, у пяти «инфлюенсеров» с аудиторией от 2,9 миллиона до 13,5 миллиона человек интеграции чаще всего покупали бренды одежды и аксессуаров, еды и напитков, контентных платформ, косметики и техники.





*Компания Meta (владеет соцсетями Facebook, Instagram и мессенджером WhatsApp) в России признана экстремистской организацией и запрещена.