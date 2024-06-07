Мясо для россиян, торговля, ВВП, пенсии, ипотека и армия: о чем говорил Путин на ПМЭФ

Речь российского лидера Владимира Путина на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) длилась ровно один час. Но президент успел во время этого выступления (прерывавшегося лишь аплодисментами из зала) затронуть много важных тем. В их числе — состояние экономики (спойлер: виден рост), вопросы торговли в условиях санкционного давления Запада, индексация пенсий, запуск льготной семейной ипотеки и прочее. Daily Storm собрал все ключевые заявления российского лидера на форуме.





Как растет экономика. Задачи и прогнозы





Большое внимание президент традиционно обратил на темы, связанные с экономикой, успехами и проблемными моментами, требующими устранения в будущем. Путин, в частности, отметил: темпы роста российской экономики превышают среднемировые. Он напомнил, что в 2023-м рост ВВП России составил 3,6%, а на I квартал 2024-го — 5,4%. Но лидерские позиции надо постоянно подтверждать и усиливать, поскольку другие страны (например, Индонезия) не стоят на месте, добавил президент. Решение этой задачи требует укрепления финансового, технологического и кадрового суверенитета, наращивания производственной мощности и конкурентоспособности рынка РФ, пояснил Путин участникам ПМЭФ.





Он обратил внимание, что в 2023 году рост ВВП России был обеспечен на 45,5% базовыми, несырьевыми отраслями. При этом РФ (по оценкам Мирового банка) занимает четвертое место в мире по размеру ВВП по паритету покупательной способности. Президент назвал Россию одной из ключевых участниц мировой торговли.





Кроме того, в 2023 году доля расчетов в «токсичных» валютах за российский экспорт сократилась вдвое, а доля использования рубля растет, указал он. Путин заверил, что Москва будет и далее продолжать повышать безопасность и эффективность транзакций в национальных валютах, в том числе через БРИКС. Также российский лидер напомнил, что данный блок имеет большой потенциал для присоединения новых участников.





Он призвал сокращать удельный вес импорта не за счет «заградительных барьеров», а благодаря росту собственного производства. Это касается потребностей в продукции обрабатывающей промышленности, сельского хозяйства, сферы услуг, IT и многих других, уточнил глава государства.





Индексация пенсий и безработица, которой почти нет





Путин объявил о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам с февраля 2025 года и призвал Госдуму принять соответствующий закон. Этот вопрос обсуждается на протяжении нескольких лет, постоянно ставится различными политическими силами, хотя и связан с дополнительными расходами бюджета, сказал он. Но сейчас, по мнению Путина, «рабочих рук не хватает». Причем люди пенсионного возраста и выходящие на заслуженный отдых, как правило, — высококвалифицированные специалисты, и они нужны экономике, отметил российский лидер.





Он оценил уровень безработицы как низкий. Так, в апреле он был всего 2,6% и снизился даже в тех регионах, где был исторически высоким. «Еще 15-20 лет назад главный вопрос состоял в том, как найти работу, а сейчас — где найти кадры», — заключил президент. Его порадовало, что значительно упал уровень безработицы среди молодежи. Но работа учебных заведений будет оцениваться по востребованности их выпускников и росту зарплат, указал Путин. Он считает нужным подготовить около миллиона специалистов рабочих профессий до 2028 года.





Новые условия для льготной ипотеки





Президент поручил смягчить условия семейной ипотеки в регионах с неразвитым жилищным строительством или в малых городах. Получить там льготный кредит под 6% смогут семьи с детьми любого возраста (до совершеннолетия), а не только до шести лет. При этом льготные условия ипотеки будут действовать во всех регионах страны и для каждой семьи, желающей построить свой дом, пообещал Путин. Он считает, что такое правило «особенно важно для больших многодетных семей». Президент попросил кабмин запустить эти программы ипотеки уже с 1 июля текущего года.





Армия и технологии





В мире сейчас наблюдается взрывной технологический рост, который меняет все сферы жизни, заметил Путин: «Он серьезно меняет управленческие, производственные процессы и даже целые отрасли. Очевидно, что в полной мере воспользоваться преимуществами технологического прогресса смогут те страны, которые не только производят новые решения, но и способны обеспечить их быстрое, опережающее внедрение».





Рассуждая о высоком уровне готовности и восприимчивости России к технологическим преобразованиям, Путин коснулся и темы оснащения нашей армии. По мнению президента, в Вооруженных силах «необходим высокий темп технологического обновления». Путин назвал этот вопрос важнейшим и определяющим для России.





Благодарность бизнесу за поддержку СВО





Отдельно президент остановился на словах благодарности предпринимателям, поддерживающим участников СВО, их семьи, родных и близких. Они отправляют в подразделения свою продукцию, покупают вещи, технику, помогают госпиталям, указал российский лидер. «Такое высокое понимание социальной миссии, ответственности, патриотизма в самом прямом и лучшем смысле этого слова, безусловно, очень ценно и заслуживает огромного уважения», — заключил Путин.





Говоря о предпринимательстве, президент также отметил, что сейчас в РФ около 6,5 миллиона субъектов малого и среднего бизнеса. Когда шесть лет власти ставили цель увеличить численность занятых в этом секторе до 25 миллионов человек, «некоторые посмеивались» и говорили, что это нереально. Сегодня можно уверенно сказать, что эта цель достигнута досрочно, добавил глава государства.





Когда вырастут зарплаты россиян





Путин сообщил, что минимальный размер оплаты труда будет привязан к медианной зарплате, которую получают большинство из занятых в экономике страны людей. По его словам, в 2025 году он составит 48% от среднестатистической заработной платы. Цель на 2030 год — достичь размера МРОТ не менее чем в 35 тысяч рублей в месяц, сказал президент. В своем выступлении он также указал на «снижение бедности, сокращение неравенства, рост доходов российских семей, что, в свою очередь, прямо влияет на качество жизни людей».





Мяса хватит всем россиянам





Россия на 100% обеспечивает себя мясом, заявил Путин. Он обратил внимание, что РФ занимает четвертое место в мире по производству мяса и увеличивает поставки на внешние рынки. Президент рассказал участникам форума, что потребление мяса в стране составило 80 килограмм на человека в год. При этом в мире в среднем данный показатель составляет 42-43 килограмма, отметил российский лидер.