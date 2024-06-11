Из Приазовья хотят сделать туристический рай с осетрами и экологичным заводом «Азовсталь»

Агентство стратегических инициатив (АСИ) в мае 2024 года представило президенту России Владимиру Путину стратегию развития Приазовья до 2040 года. Согласно документу, эта территория в перспективе станет настоящим туристическим раем: с осетрами и экологическим заводом «Азовсталь». В пресс-службе АСИ поделились с Daily Storm планами по развитию Приазовья, куда вошли Донбасс, Ростовская область, Краснодарский край и Крым.
Очистка Азовского моря и судьба завода «Азовсталь»
Авторы документа подчеркивают, что именно экологическая обстановка рассматривается как фактор развития экономики макрорегиона. Если развить туризм и рыбное хозяйство в Приазовье, то к 2040 году следует ожидать рост населения, продолжительности жизни и ВВП.
Для этого в первую очередь необходимо оздоровить Азовское море и впадающие в него реки. Из-за загрязнения и браконьерства сильно пострадал осетровый промысел. Если раньше Азовское море по зарыбленности превосходило Каспийское, Черное и Средиземное в разы, то сейчас осетровые виды в нем практически исчезли.
«На биологические запасы Азовского моря повлияли сбросы промышленных предприятий Мариуполя и высокий уровень нелегальной добычи, объемы которой уже давно перекрывали естественное восстановление популяции рыб. Все усилия России в последнее десятилетие, предпринятые для восстановления популяции осетровых и иных пород, сводились на нет масштабным браконьерством. Теперь, когда Азовское море стало для России исключительно внутренним, рыбные запасы начали восстанавливаться, причем новые технологии, по предварительной оценке, позволят превысить показатели советского времени», — заверили в АСИ.
По мнению экспертов, после решения экологических задач в Приазовье появятся условия для эколого-ориентированной экономики. Она предполагает воссоздание конкурентоспособного рыбохозяйственного комплекса и становление туристско-рекреационных кластеров. Также произойдет модернизация существующих и создание новых промышленных объектов на основе наилучших доступных технологий.
Изменения затронут и территорию завода «Азовсталь», где в 2022 году велись ожесточенные бои. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что завод превратят в технопарк, специализирующийся на машиностроении. Однако в АСИ пока не забегают так далеко, хотят сначала решить вопрос с загрязнением сточных вод.
«Основными источниками загрязненных сточных вод Азовского бассейна являются предприятия промышленности, сельского хозяйства и жилищно-коммунальное хозяйство. Так, остановка комбината «Азовсталь» привела к сокращению суммарного сброса загрязненных сточных вод в ДНР на 60%. Дальнейшая судьба комбината будет зависеть от работ по восстановлению территории и ликвидации накопленного экологического ущерба», — заявили в Агентстве стратегических инициатив.
Стратегия предполагает и работы по восстановлению берегов Азовского моря. В мае 2024 года на эту проблему обращали внимание депутаты Госдумы и предлагали построить бетонную стену либо террасировать берег. Однако в АСИ пока не выбрали способ решения проблемы и хотят сначала тщательно все исследовать.
«Проблемами всех территорий Приазовского региона являются оползни, обвально-осыпные процессы, овражная эрозия, подтопление, суффозия. Дорожная карта стратегии предусматривает мероприятия по изучению ситуации и проведению необходимых работ по укреплению береговой линии. Применение конкретных подходов к берегоукреплению будет зависеть от результатов запланированных научно-исследовательских работ», — объяснили представители агентства.
Туристический рай
В АСИ поделили макрорегион на 19 потенциальных туристских кластеров. Каждый из них представляет собой город или туристический центр и окружающую его территорию.
«Кластер совмещает в себе разные формы активности для туристов: пляжный отдых, яхтинг/виндсерфинг, культурный туризм, посещение мест досуга (аквапарки, океанарии, фермы и т.д.), исторических мест и прочее. Центр кластера также является центром логистики, требующим в настоящий момент развития в части строительства новых автодорог, железнодорожных линий, аэропорта, чтобы принимать большое количество туристов и распределять их далее внутри кластера», — пояснили в пресс-службе.
По прогнозам авторов, после создания развитой инфраструктуры туристический поток в прибрежных городах может увеличиться на 11-12 миллионов человек к 2030 году. К 2040 году — до 15-16 миллионов человек. В целом в Приазовье турпоток может возрасти с 35 миллионов до 50-60 миллионов человек.
В акватории Азовского моря существует семь портов: Мариуполь, Бердянск, Геническ, Кавказ, Ейск, Темрюк и Таганрог. Однако в настоящее время пассажирские рейсы на теплоходах между населенными пунктами Приазовья не осуществляются — действует только круизный маршрут из Ростова-на-Дону в Новороссийск.
В АСИ добавили, что такая плачевная ситуация сложилась из-за инфраструктурных ограничений. Специализированный причал для приема пассажирских судов существует только в Таганроге. Порты Ейска и Мариуполя раньше принимали пассажирские суда, однако в настоящий момент эту возможность утратили.
«Для запуска пассажирского сообщения по Азовскому морю необходим ремонт устаревших причалов и постройка новых в портах и за их пределами. Помимо этого, необходимы восстановление прочей береговой инфраструктуры и закупка пассажирских судов, в том числе быстроходных. В рамках стратегии предлагается включение в маршрутную сеть новых населенных пунктов. Порт-Катон, Камышеватская, Темрюк, Голубицкая, Щелкино и Геническ могут стать центрами туристских кластеров, что потребует осуществления морских пассажирских перевозок в этих населенных пунктах», — пообещали в агентстве.
На какие средства реализуют стратегию?
Стратегию планируется начать реализовывать уже в 2024 году, не дожидаясь окончания СВО. Поскольку акцент сделан на Азовском море, работы коснутся территорий в пределах стокилометровой береговой зоны всех семи регионов.
В АСИ пока не проводили точную оценку затрат на реализацию стратегии, однако уже распланировали, как можно привлечь инвестиции в Приазовье.
«Для финансирования инвестиционных проектов стратегии необходимо использовать весь спектр инструментов. В том числе «зеленых» и «социальных» облигаций и кредитов, а также инструментов, находящихся в стадии разработки. Среди них — «синие» облигации, направленные на финансирование проектов, связанных с защитой и эффективным управлением водными ресурсами. Необходима разработка стимулирующих мер по снижению водо- и энергопотребления и постепенному переходу предприятий Донбасса и Запорожья на использование наилучших доступных технологий», — считают в Агентстве стратегических инициатив.
Чтобы привлечь финансы из федеральной казны, необходимо включить новые регионы в нацпроекты России, в которые требуются правки.
«Это касается нового федерального проекта «Оздоровление рек и водоемов России», куда необходимо включить обе важнейшие реки бассейна Азовского моря — Дон и Кубань. Федерального проекта «Чистый воздух», куда должны быть включены города Приазовья с уровнем загрязнения «очень высокий» и «высокий». Федерального проекта «Чистая вода», входящего в национальный проект «Жилье и городская среда». В соответствии с целями и задачами стратегии должна быть скорректирована государственная программа Российской Федерации «Развитие туризма», — перечислили в пресс-службе ведомства.