Из Приазовья хотят сделать туристический рай с осетрами и экологичным заводом «Азовсталь»

Агентство стратегических инициатив (АСИ) в мае 2024 года представило президенту России Владимиру Путину стратегию развития Приазовья до 2040 года. Согласно документу, эта территория в перспективе станет настоящим туристическим раем: с осетрами и экологическим заводом «Азовсталь». В пресс-службе АСИ поделились с Daily Storm планами по развитию Приазовья, куда вошли Донбасс, Ростовская область, Краснодарский край и Крым.

Очистка Азовского моря и судьба завода «Азовсталь»

Авторы документа подчеркивают, что именно экологическая обстановка рассматривается как фактор развития экономики макрорегиона. Если развить туризм и рыбное хозяйство в Приазовье, то к 2040 году следует ожидать рост населения, продолжительности жизни и ВВП.

Для этого в первую очередь необходимо оздоровить Азовское море и впадающие в него реки. Из-за загрязнения и браконьерства сильно пострадал осетровый промысел. Если раньше Азовское море по зарыбленности превосходило Каспийское, Черное и Средиземное в разы, то сейчас осетровые виды в нем практически исчезли.

«На биологические запасы Азовского моря повлияли сбросы промышленных предприятий Мариуполя и высокий уровень нелегальной добычи, объемы которой уже давно перекрывали естественное восстановление популяции рыб. Все усилия России в последнее десятилетие, предпринятые для восстановления популяции осетровых и иных пород, сводились на нет масштабным браконьерством. Теперь, когда Азовское море стало для России исключительно внутренним, рыбные запасы начали восстанавливаться, причем новые технологии, по предварительной оценке, позволят превысить показатели советского времени», — заверили в АСИ.

По мнению экспертов, после решения экологических задач в Приазовье появятся условия для эколого-ориентированной экономики. Она предполагает воссоздание конкурентоспособного рыбохозяйственного комплекса и становление туристско-рекреационных кластеров. Также произойдет модернизация существующих и создание новых промышленных объектов на основе наилучших доступных технологий.

Изменения затронут и территорию завода «Азовсталь», где в 2022 году велись ожесточенные бои. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что завод превратят в технопарк, специализирующийся на машиностроении. Однако в АСИ пока не забегают так далеко, хотят сначала решить вопрос с загрязнением сточных вод.

«Основными источниками загрязненных сточных вод Азовского бассейна являются предприятия промышленности, сельского хозяйства и жилищно-коммунальное хозяйство. Так, остановка комбината «Азовсталь» привела к сокращению суммарного сброса загрязненных сточных вод в ДНР на 60%. Дальнейшая судьба комбината будет зависеть от работ по восстановлению территории и ликвидации накопленного экологического ущерба», — заявили в Агентстве стратегических инициатив.