«Я расстроен»: депутат Госдумы Вассерман рассказал, что не прошел ПЦР-тест на ковид перед посланием Путина Федеральному собранию

Депутат Анатолий Вассерман расстроен тем, что не прошел ПЦР-тест на ковид перед посланием президента Федеральному собранию. Об этом Daily Storm сообщил сам парламентарий. Он добавил, что будет слушать Владимира Путина по телевизору дома.





«Это правда, что я не прошел тест на коронавирус. Сейчас сижу дома на карантине. Послание буду смотреть по телевизору. Благо оно в прямом эфире. Карантин до понедельника включительно. А дальше будет видно», — заявил Вассерман.





Он заверил, что у него сейчас «совершенно нормальное самочувствие». «Беспокоиться не о чем. Кроме того, что я пропускаю несколько важных для меня мероприятий, в том числе и послание президента. Я, конечно, расстроен, но что поделаешь?.. Очень многим, кто по разным причинам относится ко мне отрицательно, могу в очередной раз сказать: «Не дождетесь!»





Ряд Telegram-каналов ранее написали, что ПЦР-тест на ковид перед посланием Путина прошли не все депутаты Госдумы. Помимо Вассермана также упоминалась фамилия эсера Николая Бурляева. Сообщалось, что и еще ряд парламентариев будут слушать президента из своих рабочих кабинетов.





При этом позднее Бурляев в разговоре с Daily Storm удивился сообщениям, что он не прошел ПЦР-тест на ковид. На мероприятие с участием президента, по словам Бурляева, он не успевает, поскольку находится в дороге.





«Я прошел тест. У меня все нормально. Но сейчас я в дороге. В аэропорту начну смотреть послание президента. Потом продолжу, когда прилечу. Придется это [послание главы государства] смотреть таким образом», — сказал парламентарий.





29 февраля Путин в 19-й раз обратится с посланием Федеральному собранию. Послание — ежегодное публичное обращение президента к обеим палатам парламента, в котором дается оценка положения дел в РФ и определяются основные направления внутренней и внешней политики. Путин огласит послание не только как действующий глава государства, но и как кандидат в президенты, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.