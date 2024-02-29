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Буданов подтвердил, что Россия заранее знала о контрнаступлении ВСУ в 2023 году
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По словам главы украинской военной разведки, в Киеве «принимают некоторые меры» после утечки информации undefined
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Буданов подтвердил, что Россия заранее знала о контрнаступлении ВСУ в 2023 году

По словам главы украинской военной разведки, в Киеве «принимают некоторые меры» после утечки информации

Власти России заранее знали о готовящемся контрнаступлении ВСУ в 2023 году, заявил начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов.


Об утечке информации о наступлении сообщил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве 25 февраля. Глава государства сказал, что военные планы Киева оказались «на столе Кремля» до того, как украинское командование начало проводить операцию.


Буданов в интервью телеканалу CBC News заявил, что не хочет давать больше информации, чем президент. Он подтвердил, что украинской разведке известно об утечке данных о контрнаступлении, и назвал это серьезной проблемой. По словам главы ГУР, власти «принимают некоторые меры».


20 февраля министр обороны России Сергей Шойгу заявил в интервью ТАСС, что Генштаб ВС РФ и все виды разведки в начале 2023 года вскрыли подготовку украинского контрнаступления.


Вооруженные силы Украины начали наступательные действия в июне 2023 года. Противник вел операцию на протяжении нескольких месяцев, но не достиг намеченных целей.

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#контрнаступление #сво #кирилл буданов
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