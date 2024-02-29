«Ъ»: Военного из Башкирии после возвращения из плена обвинили в боях на стороне ВСУ

Министерство внутренних дел по Башкирии возбудило уголовное дело против вернувшегося из украинского плена военного Радика Богданова за участие в вооруженном формировании на территории иностранного государства в целях, противоречащих интересам России. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.





Богданов летом 2023 года сдался в плен солдатам украинского добровольческого батальона «Скала» в районе села Водяное в ДНР. Он прошел инструктаж по медицинской, боевой и взрывотехнической подготовке, вступил в ряды этого подразделения и до начала января воевал против Российской армии. Затем, как писали российские Telegram-каналы, Богданов вернулся в РФ в рамках обмена военнопленными.





О том, что российский военный перешел на сторону противника, писали украинские Telegram-каналы. Сам Богданов дал признательные показания. Пока его задержали на двое суток, после чего следствие будет ходатайствовать об аресте фигуранта, пишет «Ъ».





52-летний Богданов, уроженец села Кармаскалы, был неоднократно судим. В 2009 году мужчину приговорили к восьми годам и 11 месяцам колонии строгого режима за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть. В феврале 2016-го Богданова условно-досрочно освободили.





В марте 2017 года мужчине назначили восемь месяцев исправительных работ с удержанием 5% заработка за незаконное проникновение в жилище. Позже это наказание заменили на 71 день лишения свободы. После освобождения полиция обратилась в суд с просьбой запретить Богданову посещать места, в которых продают алкоголь, а также выходить из дома с 22:00 до 06:00 и выезжать за пределы района без уведомления правоохранителей. Представитель МВД отметил, что с момента выхода на свободу Богданова шесть раз привлекали к административной ответственности. Сам мужчина не возражал против требований полиции, считая, что «способен изменить свое поведение».





В сентябре 2018 года суд приговорил Богданова к 2,5 года колонии строгого режима за хищение ноутбука с клавиатурой и мышкой стоимостью почти 10 тысяч рублей из дома односельчанина. В марте 2022-го кармаскалинца признали виновным в краже автомобильных дисков со двора соседа и приговорили к трем годам колонии строгого режима.





За участие в вооруженном формировании на территории иностранного государства в целях, противоречащих интересам России (часть 3 статьи 208 УК), Богданову грозит от 12 до 20 лет лишения свободы. По словам источников «Ъ», мужчине, скорее всего, изменят обвинение. Так, действия Богданова в дальнейшем могут быть переквалифицированы на добровольную сдачу в плен (статья 352.1 УК) или госизмену в форме перехода на сторону противника (статья 275 УК). По первой Богданову может грозить от трех до 10 лет колонии, по второй — от 12 до 20 лет либо пожизненное лишение свободы. Госизмену будет расследовать не МВД, а ФСБ.