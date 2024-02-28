Немецкий фрегат случайно обстрелял беспилотник союзников в Красном море

Фрегат Hessen Военно-морских сил Германии по ошибке обстрелял беспилотник одной из стран-союзниц в Красном море. Об этом сообщил представитель Минобороны ФРГ Михаэль Штемпфле.





Инцидент произошел 26 февраля. Военные не смогли определить принадлежность БПЛА и открыли по нему огонь. Hessen не смог сбить летательный аппарат. Позже выяснилось, что это был не вражеский беспилотник, сказал Штемпфле, его слова приводит газета Die Welt.





Представитель Минобороны Германии не уточнил, какой стране-союзнице принадлежит обстрелянный дрон. При этом он уточнил, что перед ударом по БПЛА Hessen запросила информацию у союзников, но ни одно государство не сообщило о своем дроне в Красном море.





Портал Augen geradeaus пишет, что немецкий фрегат случайно обстрелял американский беспилотник MQ-9 Reaper. Дрон летел без включенного транспондера для идентификации «свой-чужой» и без ведома оперативных штабов на военных кораблях других стран. По беспилотнику запустили две зенитные ракеты Standard Missile 2, они не достигли цели «по техническим причинам», сообщает Augen geradeaus.





После неудачного обстрела дрона Hessen 27 февраля успешно отбил атаку двух беспилотников, выпущенных хуситами с территории Йемена. Это стало первым боевым применением фрегата в рамках операции ЕС по защите торговых судов в Красном море, начавшейся несколько дней назад. Хуситы атакуют торговые суда и военные корабли после начала войны ХАМАС с Израилем в октябре 2023 года.