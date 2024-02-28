Медведев снова процитировал Сталина на заседании по оборонке

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев провел заседание рабочей группы Военно-промышленной комиссии России по контролю за производством востребованных образцов вооружения. Он отметил, что обеспечение производства особо востребованных систем и средств ПВО должно стать приоритетным, и упомянул соответствующий доклад президенту Владимиру Путину и указания на этот счет. Говоря о выпуске вооружения, Медведев зачитал телеграмму Иосифа Сталина директорам авиазаводов №1 и №18 Анатолию Третьякову и Матвею Шенкману.





Советский лидер написал, что руководители оборонных предприятий «подвели страну и Красную армию», поскольку до сих пор «не изволили» выпускать штурмовик Ил-2. Сталин отметил, что эти самолеты «нужны Красной армии как воздух, как хлеб». 18-й завод выпускает по одному Ил-2, а 1-й завод производит по одному-два истребителя МиГ-3, это «насмешка над страной», написал Сталин, призвав выпускать Ил, а не МиГи. Он продолжил: если руководство завода №18 думает «отбрехнуться», давая по одному штурмовику, то «жестоко ошибается и понесет за это кару».





Сталин попросил «не выводить из терпения» советское правительство и потребовал выпускать больше Илов. Он добавил, что это его последнее предупреждение. Телеграмма была послана в декабре 1941 года. Вскоре после этого удалось исправить ситуацию с недостаточным выпуском самолетов. По словам Медведева, он процитировал Сталина, чтобы «все понимали, каким образом достигалась победа».





Зампред Совбеза не первый раз цитирует советского лидера. В марте 2023 года он зачитал телеграмму Сталина, в которой тот просит «честно и в срок выполнять заказы по поставке корпусов для танков на Челябинском тракторном заводе». В противном случае, написал Сталин, ответственных за выпуск военной продукции «начнут громить как преступников».