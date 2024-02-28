Россия отправит в Приднестровье только гуманитарную помощь

Власти Республики Приднестровье 27 февраля на республиканском съезде приняли решение обратиться к России за помощью в связи с экономической блокадой со стороны Молдавии. Однако первый заместитель комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров считает, что РФ может посодействовать Приднестровью только отправкой гуманитарной помощи. О других видах поддержки республики сейчас речи не идет.





«В Приднестровье находятся наши миротворцы, контингент большой. Они нуждаются в обеспечении продуктами, горючим, запасными частями для техники. Если будет блокада, то как это осуществлять? К тому же там более 200 тысяч населения являются российскими гражданами. Мы им тоже должны оказать какую-то гуманитарную помощь. Но пока ограничиваемся словом «гуманитарная», обо всем остальном даже не стоит вопрос пока что, я думаю», — заявил Daily Storm первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.





По его словам, сенаторы еще не рассматривали просьбы властей Приднестровья: «Я пока о формулировках конкретных их ничего не знаю. Заявление, скорее всего, поступит к руководству, будем его рассматривать. Это их право, все-таки законодательный орган республики, хотя она и не признана. Тем не менее она существует в реальности».





Другой зампред Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов подтвердил слова коллеги: «Если они отправили что-то, то мы скоро это получим и оценим. Они же это направляют не на мое имя, а в палату Федерального Собрания».





Приднестровье обратилось к России с просьбой помочь из-за экономической блокады со стороны Молдавии. Парламентарии утверждают, что представители Молдавии не позволяют доставлять медицинские препараты в Приднестровье и уклоняются от политического диалога.





Однако конкретных формулировок и просьб, которые депутаты Республики Приднестровья направили в Госдуму и Совфед, до сих пор нет. Неизвестно, какую именно помощь власти хотят увидеть от России. Но депутаты отметили, что Москва «участвует в миротворческой миссии на Днестре и является гарантом и посредником в переговорном процессе», и напомнили, что на их территории проживают более 220 тысяч граждан России. При этом они заметили, что страна не просит присоединения к РФ.





Глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев 28 февраля также заявил, что надеется на дипломатическую поддержку со стороны России в налаживании отношений с Молдавией.