«Будем бороться за своих граждан»: в Госдуме оценили просьбу Приднестровья помочь прорвать «экономическую блокаду» со стороны Молдавии

Член думского комитета по международным делам Ирина Роднина заявила Daily Storm, что парламентарии и члены правительства обсудят просьбу Приднестровья помочь прорвать «экономическую блокаду», устроенную Молдавией. По словам парламентария, Москва намерена «бороться за своих граждан» и решение по Приднестровью будет принято коллегиально.





«Я за Россию решать не могу. Знаю только одно: этот призыв будет рассматриваться как в Госдуме, так и на уровне правительства. Мы же должны понимать, что если что-то обещаем — как будем это выполнять? Если будем выполнять, то во сколько и как нам это обойдется, какие положительные и отрицательные моменты», — сказала Роднина.





«Из Приднестровья дети приезжают к нам по линии спорта. Потому что они вообще в тяжелом состоянии, их никуда не приглашают. Если у нас есть проблемы — так там они в 10 раз больше! В Приднестровье проживает много наших граждан. И естественно, мы за своих граждан будем бороться», — добавила замглавы комитета Госдумы по международным делам.





28 февраля депутаты всех уровней непризнанного Приднестровья попросили российские Госдуму и Совет Федерации о помощи в связи с экономической блокадой со стороны Молдавии. В резолюции говорится, что кишиневские власти стремятся разрушить систему здравоохранения Приднестровья, блокируя поставки лекарств и медоборудования. Молдавия также приняла закон о сепаратизме, «создавший предпосылки для уголовного преследования буквально каждого гражданина Приднестровья», пожаловались депутаты.





Кроме того, приднестровские парламентарии обратились к генсеку ООН с просьбой «пресечь нарушение Молдавией прав и свобод граждан Приднестровья и не допустить провокаций, ведущих к эскалации напряженности», к Европарламенту — с призывом «приложить усилия для предотвращения давления Молдавии и нарушения прав и свобод приднестровцев».





При этом Приднестровье надеется на дипломатическую поддержку России в урегулировании отношений с Молдавией, сказал в интервью телеканалу «Россия 24» глава МИД непризнанной республики Виталий Игнатьев.





В январе Молдавия отменила таможенные льготы для приднестровских компаний. Глава Минэкономразвития Приднестровья Сергей Оболоник посетовал, что за первый месяц объем таможенных платежей сократился на 18%, а акцизный сбор — на 31%. Общий объем потери экономики Приднестровья оценивается в 100 миллионов долларов, или около 10% от ее ВВП.





Тирасполь ввел ответные ограничения. В частности, фермеров из приграничных молдавских сел обязали проходить таможенные процедуры, в том числе сертифицировать свои товары для ввоза в Приднестровье, экспорта и реэкспорта. Молдавские автовладельцы должны вносить дорожный сбор в бюджет Приднестровья.





Власти Молдавии отвергают обвинения в давлении на Приднестровье. Вице-премьер по реинтеграции Олег Серебрян утверждал, что у Кишинева «нет планов военного захвата или принуждения региона войти в состав Молдавии, а единственным решением является полная реинтеграция региона».