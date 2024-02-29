Песков: Путин в послании Федеральному собранию озвучит тезисы на более дальние сроки, чем 2030 год

Президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию озвучит тезисы и на более дальние сроки, чем 2030 год, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.





Путин выступит перед парламентом не только как действующий президент, но и как кандидат на должность главы государства, во многом это можно будет считать его предвыборной программой, сказал представитель Кремля в эфире Первого канала.





По словам Пескова, в послании президента будут важные для истории России заявления. Часть выступления будет посвящена международной обстановке, но основной акцент глава государства сделает на суверенизации страны. Песков сказал, что Путин никогда не выступал с пустыми обещаниями, все его планы тщательно просчитаны.





Начало послания президента Федеральному собранию запланировано на 12:00 мск. По словам Пескова, мероприятие точно будет длиться более часа. Пресс-секретарь президента выразил уверенность, что выступление Путина будут долго анализировать.