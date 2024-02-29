Путин: Наши герои в окопах знают, что с ними вся страна

Российский лидер Владимир Путин во время послания Федеральному посланию заявил: участники спецоперации на передовой знают, что с ними вся страна. По словам президента, вся отечественная экономика во время спецоперации проявила гибкость и устойчивость, а большинство россиян поддержали СВО.





«Наши герои на передовой, в окопах — там, где труднее всего, — знают, что с ними вся страна», — подчеркнул глава государства. Он при этом отметил работу общественных объединений и призвал все органы власти «и в дальнейшем делать все, чтобы поддержать семьи военнослужащих».





«На производствах трудятся в три смены — столько, сколько нужно фронту. Вся экономика проявила гибкость и устойчивость», — заметил Путин. Он поблагодарил предпринимателей, инженеров, рабочих, сельских тружеников, отметив, что каждый пытается сделать «вклад в общую победу».





Вооруженные силы с начала СВО обрели колоссальный боевой опыт, обратил внимание президент. «Прошла закалку целая плеяда талантливых молодых командиров. Это во всех звеньях — от взвода до высшего руководства. Боевые возможности Вооруженных сил увеличились многократно, наши части уверенно владеют инициативой», — заключил Путин.





Российский лидер в 19-й раз обратился с посланием Федеральному собранию. Послание — ежегодное публичное обращение президента к обеим палатам парламента, в котором дается оценка положения дел в РФ и определяются основные направления внутренней и внешней политики.