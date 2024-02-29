Путин объявил минуту молчания в память о погибших участниках СВО

Президент Владимир Путин во время послания Федеральному собранию объявил минуту молчания в память о российских бойцах, погибших в ходе специальной военной операции на Украине.





Путин поблагодарил всех, кто «борется за интересы Отечества, проходит через горнило военных испытаний», ежедневно рискуя жизнью. Он отметил, что на передовой находятся последователи разных вероисповеданий: христиане, мусульмане, буддисты и приверженцы иудаизма, а также представители разных этносов, культуры. Эти люди «лучше тысячи слов доказали, что вековая сплоченность и единство народа России — это колоссальная, всепобеждающая сила».





Весь российский народ преклоняется перед подвигом военных, скорбит о погибших, страна всегда будет помнить своих павших героев, сказал глава государства в послании парламенту. Мероприятие проходит в Гостином дворе в Москве.





После минуты молчания Путин продолжил: Российская армия обрела «колоссальный» боевой опыт, это касается взаимодействия всех видов и родов войск, современной тактики и оперативного искусства, выросла «целая плеяда» талантливых командиров, которые берегут солдат. Руководство РФ видит проблемы в армии и понимает, как их нужно решать, добавил президент.





По словам Путина, боевые возможности ВС РФ многократно выросли. Российские силы «прочно владеют инициативой», наступают по ряду направлений на Украине, берут под контроль новые территории. Президент пообещал, что все цели СВО будут достигнуты.