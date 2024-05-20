В Москве спрогнозировали резкое ухудшение погоды

Во вторник, 21 мая, в Москве ожидается резкое ухудшение погоды. Об этом сообщили на официальном портале мэра российской столицы Сергея Собянина. По прогнозам синоптиков, в Москве будет дождь, возможны гроза и усиление ветра — его порывы могут достигать 15 метров в секунду.





Пешеходов и автомобилистов призвали быть внимательнее на улице и держаться подальше от шатких конструкций. Кроме того, жителей столицы попросили ни в коем случае не укрываться от непогоды под деревьями.





Незадолго до сообщения на официальном портале мэра Москвы предупреждение о непогоде распространил столичный главк МЧС. В ведомстве рекомендовали водителям снизить скорость, увеличить дистанцию и избегать внезапных маневров.





Ранее сообщалось, что в предстоящие выходные воздух в Москве прогреется до 27 градусов. 25 мая ночью ожидается около 10 градусов тепла, а днем — плюс 21-26 градусов. 26 мая ночью столбики термометров поднимутся до плюс 11-15 градусов, днем — до плюс 22-27 градусов.