Более 20 тысяч иностранцев купили российскую недвижимость в 2022 году

В 2022 году зафиксировано свыше 20 тысяч сделок по приобретению иностранцами российской недвижимости. Об этом сообщили Daily Storm в пресс-службе Росстата со ссылкой на Росреестр. Среди покупателей в этом списке также лица без гражданства и частные зарубежные организации.





«В 2022 году число таких актов регистрации прав на жилые помещения по стране в целом составило 21 389 единиц», — заявили в пресс-службе Росстата.





Daily Storm направил официальные запросы с просьбой разъяснить, уроженцы каких конкретно стран стали обладателями российской недвижимости. Однако в Росреестре, Роскадастре, Росимуществе, Российской гильдии риелторов, Минстрое и МВД ответили, что такой статистики не ведут.





После начала специальной военной операции президент России Владимир Путин подписал указ, по которому в РФ устанавливается особый порядок осуществления сделок купли-продажи недвижимости с участием иностранных граждан из недружественных стран. Теперь юридически значимым при регистрации прав на недвижимость является наличие российского паспорта.