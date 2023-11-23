Депутат, посоветовавший простым людям «ходить пешком», владеет двумя иномарками

Депутат гордумы Екатеринбурга Александр Колесников призвал поднять тариф на проезд в общественном транспорте, а несогласным заранее дал совет ходить пешком. При этом у самого парламентария есть две иномарки, годовой доход в тридцать миллионов рублей и участок земли в 912 квадратных метров.





Daily Storm проанализировал последнюю антикоррупционную декларацию о доходах Колесникова за 2019 год. Из документа следует, что ежегодно доход депутата составляет 29 миллионов рублей.





Также в семье парламентария есть две иномарки. Колесникову принадлежит Toyota Camry с рыночной стоимостью от трех до пяти миллионов рублей. На супругу оформлен внедорожник Subaru Forester с аналогичной ценой за новый автомобиль.