Депутат, посоветовавший простым людям «ходить пешком», владеет двумя иномарками

Депутат гордумы Екатеринбурга Александр Колесников призвал поднять тариф на проезд в общественном транспорте, а несогласным заранее дал совет ходить пешком. При этом у самого парламентария есть две иномарки, годовой доход в тридцать миллионов рублей и участок земли в 912 квадратных метров.
Daily Storm проанализировал последнюю антикоррупционную декларацию о доходах Колесникова за 2019 год. Из документа следует, что ежегодно доход депутата составляет 29 миллионов рублей.
Также в семье парламентария есть две иномарки. Колесникову принадлежит Toyota Camry с рыночной стоимостью от трех до пяти миллионов рублей. На супругу оформлен внедорожник Subaru Forester с аналогичной ценой за новый автомобиль.
Депутат задекларировал земельный участок в 912 квадратных метров и квартиру в 40 квадратных метров. В собственности семейства также половина квартиры в 38 квадратов и две трети еще в одной, площадью 72 квадратных метра.
На заседании комиссии по бюджету и экономическому развитию в гордуме Екатеринбурга 23 ноября Александр Колесников выступил за увеличение стоимости проезда в общественном транспорте.
«Мы живем в капитализме, почему мы не поднимаем стоимость проезда на транспорте? Чего мы боимся? Не нравится, денег нет — не езди, ходи пешком. Ну не выживет по-другому транспортная отрасль», — заявил депутат.
Колесников является председателем комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию. В настоящее время он возглавляет управляющую организацию ООО «УК «РЭМП Железнодорожного района».