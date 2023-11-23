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Депутат, посоветовавший простым людям «ходить пешком», владеет двумя иномарками
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Член гордумы Екатеринбурга Александр Колесников также имеет годовой доход в тридцать миллионов рублей Коллаж: Daily Storm
Детали

Депутат, посоветовавший простым людям «ходить пешком», владеет двумя иномарками

Член гордумы Екатеринбурга Александр Колесников также имеет годовой доход в тридцать миллионов рублей

Коллаж: Daily Storm

Депутат гордумы Екатеринбурга Александр Колесников призвал поднять тариф на проезд в общественном транспорте, а несогласным заранее дал совет ходить пешком. При этом у самого парламентария есть две иномарки, годовой доход в тридцать миллионов рублей и участок земли в 912 квадратных метров


Daily Storm проанализировал последнюю антикоррупционную декларацию о доходах Колесникова за 2019 год. Из документа следует, что ежегодно доход депутата составляет 29 миллионов рублей. 


Также в семье парламентария есть две иномарки. Колесникову принадлежит Toyota Camry с рыночной стоимостью от трех до пяти миллионов рублей. На супругу оформлен внедорожник Subaru Forester с аналогичной ценой за новый автомобиль. 

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Депутат задекларировал земельный участок в 912 квадратных метров и квартиру в 40 квадратных метров. В собственности семейства также половина квартиры в 38 квадратов и две трети еще в одной, площадью 72 квадратных метра. 


На заседании комиссии по бюджету и экономическому развитию в гордуме Екатеринбурга 23 ноября Александр Колесников выступил за увеличение стоимости проезда в общественном транспорте.


«Мы живем в капитализме, почему мы не поднимаем стоимость проезда на транспорте? Чего мы боимся? Не нравится, денег нет — не езди, ходи пешком. Ну не выживет по-другому транспортная отрасль», — заявил депутат.


Колесников является председателем комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию. В настоящее время он возглавляет управляющую организацию ООО «УК «РЭМП Железнодорожного района».

#декларация #екатеринбург #депутат #общественный транспорт
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