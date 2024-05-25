В Краснодаре 11 детей пострадали при обрушении крыши школы на празднике Последнего звонка

Ветер снес часть крыши школы в Краснодаре, есть пострадавшие. По предварительной информации, травмы получили 11 детей. Об этом сообщил мэр города Евгений Наумов.
В Краснодаре действует штормовое предупреждение по ураганному ветру, его порывы достигают 35 метров в секунду.
По информации Telegram-канала «112», часть кровли сдуло прямо во время линейки в школе №29 на улице Рылеева. Металл вместе с деревянным каркасом упал на учеников.
Предварительно — это школьники 2009 и 2010 годов рождения. Все они госпитализированы, проводится проверка.