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В Краснодаре 11 детей пострадали при обрушении крыши школы на празднике Последнего звонка
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Несовершеннолетних госпитализировали undefined
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В Краснодаре 11 детей пострадали при обрушении крыши школы на празднике Последнего звонка

Несовершеннолетних госпитализировали

Ветер снес часть крыши школы в Краснодаре, есть пострадавшие. По предварительной информации, травмы получили 11 детей. Об этом сообщил мэр города Евгений Наумов. 


В Краснодаре действует штормовое предупреждение по ураганному ветру, его порывы достигают 35 метров в секунду.

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По информации Telegram-канала «112», часть кровли сдуло прямо во время линейки в школе №29 на улице Рылеева. Металл вместе с деревянным каркасом упал на учеников.


Предварительно — это школьники 2009 и 2010 годов рождения. Все они госпитализированы, проводится проверка.

#последний звонок #краснодар #чп #школа
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