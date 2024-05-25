В Краснодаре 11 детей пострадали при обрушении крыши школы на празднике Последнего звонка

По информации Telegram-канала «112», часть кровли сдуло прямо во время линейки в школе №29 на улице Рылеева. Металл вместе с деревянным каркасом упал на учеников.





Предварительно — это школьники 2009 и 2010 годов рождения. Все они госпитализированы, проводится проверка.