Новости
Новости 18+
St
Володин назвал угрозы, шантаж и насилие основой политики США и ЕС
18+
Виновные должны понести ответственность, убежден он undefined
Новости

Володин назвал угрозы, шантаж и насилие основой политики США и ЕС

Виновные должны понести ответственность, убежден он

Председатель Госдумы Вячеслав Володин опубликовал в своем Telegram-канале новый пост, в котором заявил, что «европейская политика отравлена атмосферой ненависти, пронизана культом насилия в отношении тех, кто отстаивает независимую точку зрения, не совпадающую с неоколониальными интересами ведомых США западных элит». 


Володин подчеркнул, что в Европе стала обыденностью травля со стороны Вашингтона и Брюсселя всех, кто не готов слепо им подчиняться. В пример он привел такие страны как Венгрия, Словакия, Грузия, Сербия, Республика Сербская в составе Боснии и Герцеговины. 

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK

«Как рассказал премьер Грузии, в разговоре с ним один из еврокомиссаров припугнул его рядом мер, которые могут принять западные политики в случае преодоления вето на закон об иноагентах, приведя пример недавнего покушения на премьера Словакии: «Вы видите, что случилось с Фицо, и вам следует быть очень осторожными», — написал Володин. 


По его мнению, угрозы, шантаж и насилие стали основой американской и европейской политики. Спикер Госдумы заявил, что «к этому нельзя относиться легкомысленно, ограничиваясь лишь обсуждениями и заявлениями». Каждый факт должен расследоваться, а виновные — понести ответственность, добавил Володин. 

#володин #политика #европейский союз #сша
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии