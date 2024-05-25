Председатель Госдумы Вячеслав Володин опубликовал в своем Telegram-канале новый пост, в котором заявил, что «европейская политика отравлена атмосферой ненависти, пронизана культом насилия в отношении тех, кто отстаивает независимую точку зрения, не совпадающую с неоколониальными интересами ведомых США западных элит».





Володин подчеркнул, что в Европе стала обыденностью травля со стороны Вашингтона и Брюсселя всех, кто не готов слепо им подчиняться. В пример он привел такие страны как Венгрия, Словакия, Грузия, Сербия, Республика Сербская в составе Боснии и Герцеговины.