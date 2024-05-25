Володин назвал угрозы, шантаж и насилие основой политики США и ЕС

Председатель Госдумы Вячеслав Володин опубликовал в своем Telegram-канале новый пост, в котором заявил, что «европейская политика отравлена атмосферой ненависти, пронизана культом насилия в отношении тех, кто отстаивает независимую точку зрения, не совпадающую с неоколониальными интересами ведомых США западных элит».
Володин подчеркнул, что в Европе стала обыденностью травля со стороны Вашингтона и Брюсселя всех, кто не готов слепо им подчиняться. В пример он привел такие страны как Венгрия, Словакия, Грузия, Сербия, Республика Сербская в составе Боснии и Герцеговины.
«Как рассказал премьер Грузии, в разговоре с ним один из еврокомиссаров припугнул его рядом мер, которые могут принять западные политики в случае преодоления вето на закон об иноагентах, приведя пример недавнего покушения на премьера Словакии: «Вы видите, что случилось с Фицо, и вам следует быть очень осторожными», — написал Володин.
По его мнению, угрозы, шантаж и насилие стали основой американской и европейской политики. Спикер Госдумы заявил, что «к этому нельзя относиться легкомысленно, ограничиваясь лишь обсуждениями и заявлениями». Каждый факт должен расследоваться, а виновные — понести ответственность, добавил Володин.