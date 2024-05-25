Новости
Новости 18+
St
Вертолет премьера Армении Пашиняна совершил экстренную посадку из-за плохой погоды
18+
Он продолжил поездку на машине undefined
Новости

Вертолет премьера Армении Пашиняна совершил экстренную посадку из-за плохой погоды

Он продолжил поездку на машине

Вертолет премьер-министр Армении Никола Пашиняна совершил экстренную посадку в Ванадзоре из-за плохой погоды. Об этом сообщил сам политик. 


«Все хорошо. Из-за плохих погодных условий наш вертолет приземлился в Ванадзоре. Теперь мы в дороге на машине», — написал он в соцсети. 


Armenian Time пишет, что премьер направляется в Ташир — город примерно в 37 километрах по прямой от Ванадзора.


19 мая вертолет Bell 212 с президентом Ирана Ибрахимом Раиси на борту потерпел крушение в провинции Восточный Азербайджан. Кроме президента и имама, на борту находились Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор Восточного Азербайджана Малик Рахмати, сотрудники президентской охраны и члены экипажа — всего восемь человек. Все они погибли. 

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK
#пашинян #экстренная посадка #вертолет
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии