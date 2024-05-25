Вертолет премьера Армении Пашиняна совершил экстренную посадку из-за плохой погоды

Вертолет премьер-министр Армении Никола Пашиняна совершил экстренную посадку в Ванадзоре из-за плохой погоды. Об этом сообщил сам политик.





«Все хорошо. Из-за плохих погодных условий наш вертолет приземлился в Ванадзоре. Теперь мы в дороге на машине», — написал он в соцсети.





Armenian Time пишет, что премьер направляется в Ташир — город примерно в 37 километрах по прямой от Ванадзора.





19 мая вертолет Bell 212 с президентом Ирана Ибрахимом Раиси на борту потерпел крушение в провинции Восточный Азербайджан. Кроме президента и имама, на борту находились Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор Восточного Азербайджана Малик Рахмати, сотрудники президентской охраны и члены экипажа — всего восемь человек. Все они погибли.