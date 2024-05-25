В Шебекино в результате атаки украинских дронов пострадало промышленное предприятие

Город Шебекино Белгородской области дважды за утро был атакован с помощью беспилотников. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.





По его информации, в результате падения и взрыва первого дрона была пробита кровля одного из корпусов промышленного предприятия. В результате второй атаки там же частично повреждено оборудование. По словам Гладкова, никто не пострадал.