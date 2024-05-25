В Шебекино в результате атаки украинских дронов пострадало промышленное предприятие

Город Шебекино Белгородской области дважды за утро был атакован с помощью беспилотников. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его информации, в результате падения и взрыва первого дрона была пробита кровля одного из корпусов промышленного предприятия. В результате второй атаки там же частично повреждено оборудование. По словам Гладкова, никто не пострадал.
Ранее атаке беспилотников подверглось село Ясные Зори Белгородского района. БПЛА сбросил бомбу на крышу здания сельхозпредприятия. Внутри помещения возник пожар, который позже потушили.
После Гладков сообщил об атаке дрона на движущийся автомобиль. Атака произошла в поселке Красное Шебекинского городского округа. В результате взрыва водитель не пострадал, у машины поврежден кузов и выбито лобовое стекло, отметил губернатор.