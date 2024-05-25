Зеленский заявил, что его не сильно беспокоят заявления о нелегитимности

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его «не сильно беспокоит» обсуждение нелегитимности после истечения срока полномочий, в том числе заявление российского лидера Владимира Путина. Об этом он рассказал журналистам из Узбекистана, Казахстана и Киргизии.





«Украинцы знают свою Конституцию, знают законы. Понимают, что эти высказывания <...> против нелегитимности президента Украины, честно говоря, скучны. Неинтересны. Все адекватные люди, которые умеют читать законы, прочтут и найдут вывод. Поэтому меня это, честно говоря, не сильно беспокоит», — сказал украинский лидер. Его цитирует издание Orda.kz.