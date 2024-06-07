В Москве арестовали француза за сбор данных о российских военных

Замоскворецкий районный суд Москвы арестовал до 5 августа гражданина Франции, советника швейцарской неправительственной организации «Центр гуманитарного диалога» Лорана Винатье по обвинению в уклонении от исполнения обязанностей по законодательству об иноагентах (часть 3 статьи 330.1 УК). Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.





Винатье, не собираясь исполнять обязанности по представлению в Минюст документов для включения в реестр иноагентов, целенаправленно собирал сведения в области военной и военно-технической деятельности России, сказано в сообщении. Обвиняемому грозит до пяти лет лишения свободы.





Следователь и прокурор просили суд об аресте Винатье, адвокаты настаивали на домашнем аресте. Они заверили, что их подзащитный сможет проживать в квартире своей супруги. Обвиняемый сказал, что не намерен влиять на следствие, пообещал всячески содействовать расследованию и признал вину в суде.





Винатье задержали 6 июня. Данные, которое собрал гражданин Франции, могли быть использованы против безопасности российского государства, рассказали в управлении Следственного комитета по Москве.





«Центр гуманитарного диалога», в котором работает Винатье, «участвует в большинстве мировых конфликтов, реализуя посреднические проекты в различных частях Африки, Ближнего Востока, Евразии и Азии», сказано на сайте организации.