Байден изменил ядерную стратегию США

Президент США Джо Байден недавно подписал указания относительно условий применения американского ядерного оружия, обновленная стратегия отражает необходимость учитывать рост и разнообразие ядерного арсенала Китая, а также необходимость сдерживания России, КНР и Северной Кореи одновременно. Об этом заявил старший директор по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению в Совете нацбезопасности Белого дома Пранай Вадди.





В документе также подтверждается приверженность США использованию контроля над вооружениями и других средств для сведения к минимуму количества ядерного оружия, необходимого для достижения целей, и тому, что Вашингтон продолжит придерживаться ограничений по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, или СНВ-3), если Москва будет делать то же самое, сказал Вадди на ежегодном заседании Ассоциации по контролю над вооружениями в Вашингтоне.





По словам чиновника, США допускают, что в будущем могут принять решение об увеличении ядерного арсенала «для сдерживания противников и защиты американского народа, союзников и партнеров». При этом Вашингтон, «в отличие от противников», не намерен разрабатывать ядерное оружие, предназначенное для последующего размещения на орбите, поскольку такой шаг стал бы «явным нарушением» существующих договоренностей по космосу, сказал Вадди.





Россия и США заключили СНВ-3 в апреле 2010 года. В феврале 2011-го договор вступил в силу. Соглашение было рассчитано на 10 лет, в январе 2021-го РФ и США продлили его еще на пять лет. В феврале 2023 года президент России Владимир Путин объявил, что Москва приостанавливает участие в СНВ-3. Он объяснил, в частности, что НАТО призывает РФ допустить американских инспекторов на ее ядерные объекты, при этом США не позволяют российской делегации полноценно инспектировать их базы.





В МИД России говорили, что Москва продолжит соблюдать ограничения, предусмотренные договором, и обмениваться уведомлениями с США о пуске баллистических ракет. В США также заявили, что считают РФ по-прежнему связанной обязательствами соглашения.





Договор предусматривает сокращение каждой из сторон числа развернутых ядерных боезарядов до 1550 единиц, межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков — до 700.