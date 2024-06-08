В Северной Осетии впервые сбили три украинских беспилотника

Средства противовоздушной обороны утром 8 июня сбили украинский беспилотник в небе над Северной Осетией, сообщает Министерство обороны России. Позже глава региона Сергей Меняйло написал в своем Telegram-канале, что в Моздоке сбиты три дрона, «прилетевших с украинской стороны». Их целью был военный аэродром. Жертв и разрушений нет. Это первый известный случай перехвата БПЛА противника на территории республики.





За ночь силы ПВО перехватили 25 дронов в семи регионах: девять — в Крыму, шесть — в Краснодарском крае, по три — в Астраханской и Белгородской областях, два — в Ростовской, по одному — в Брянской и Тульской. Кроме того, в акватории Черного моря уничтожены два безэкипажных катера, следовавших в направлении Крымского полуострова, отчиталось Минобороны.





Украинские беспилотники регулярно атакуют российскую территорию. На сегодняшний день самая дальняя точка, куда смог долететь БПЛА противника, — окрестности Орска в Оренбургской области. Инцидент произошел 26 мая. От города до границы с Украиной более 1500 километров.