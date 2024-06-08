В Кемерове арестовали директора и мастера компании, выпустившей в рейс неисправный трамвай

Центральный районный суд города Кемерово арестовал на два месяца гендиректора Кемеровской электротранспортной компании Павла Мальцева, выпустившего на линию трамвай с неисправными тормозами, сообщает корреспондент ТАСС. Под стражу также отправлен мастер компании Тимур Хакимов. Обвиняемые будут под арестом минимум до 6 августа, рассказали в пресс-центре судов Кемеровской области.





Утром 6 июня в Кемерове трамвай с неисправной тормозной системой столкнулся с другим трамваем, двигавшимся в попутном направлении. ДТП произошло на Логовом шоссе в начале Кузнецкого моста. Погиб один человек, еще 146 пострадали.





Мальцева и Хакимова обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшем по неосторожности смерть человека. Следствие также считает, что директор не организовывал качественное и своевременное обслуживание и ремонт трамваев, не обеспечивал запчастями, материалами, деталями и оборудованием. Он ненадлежащим образом организовал работу мастера Хакимова, который не проверил исправность тормозов трамвая.