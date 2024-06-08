На фестивале «Москва — на волне. Рыбная неделя» продавали более 600 видов морепродуктов

Для самых маленьких гостей работала спортивная площадка «Самый сильный житель района». Дети с удовольствием прыгали в длину, состязались в перетягивании каната и приседали. Каждый участник получил сладкие конфеты и почетную грамоту, а самые отличившиеся — золотые медали.





Дети также участвовали в мастер-классах, например учились лепить марципановых рыбок и раскрашивать печенье.





Посетителям предлагали купить сувениры, например бусы цвета морской волны или вязаного дельфинчика.





Ну и куда же без гастрономической части? Гости могли попробовать форель под соусом Морне, рыбные котлетки с розмариновым картофелем и настоящую карельскую уху. Для покупателей на фестивале были представлены более 600 видов морепродуктов.





Подробнее о площадке на улице Перерва, а также других локациях, где гости и жители столицы могли весело и активно провести время, можно узнать на официальном сайте проекта.