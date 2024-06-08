На фестивале «Москва — на волне. Рыбная неделя» продавали более 600 видов морепродуктов

В столице прошел фестиваль «Москва — на волне. Рыбная неделя». Одна из площадок располагалась на улице Перерва. Ее украсили в морской стилистике: в оформлении были и рыболовные сети, и якоря, и огромные деревянные рыбы. Присев в теньке, ты чувствовал себя словно на берегу океана.
Для самых маленьких гостей работала спортивная площадка «Самый сильный житель района». Дети с удовольствием прыгали в длину, состязались в перетягивании каната и приседали. Каждый участник получил сладкие конфеты и почетную грамоту, а самые отличившиеся — золотые медали.
Дети также участвовали в мастер-классах, например учились лепить марципановых рыбок и раскрашивать печенье.
Посетителям предлагали купить сувениры, например бусы цвета морской волны или вязаного дельфинчика.
Ну и куда же без гастрономической части? Гости могли попробовать форель под соусом Морне, рыбные котлетки с розмариновым картофелем и настоящую карельскую уху. Для покупателей на фестивале были представлены более 600 видов морепродуктов.
Подробнее о площадке на улице Перерва, а также других локациях, где гости и жители столицы могли весело и активно провести время, можно узнать на официальном сайте проекта.