Депутат Госдумы Альшевских: Для получения ветеранского удостоверения военкорам на СВО не требуется отдельного закона

5 июня президент России Владимир Путин сообщил, что как минимум 30 российских журналистов погибли в зоне боевых действий. В апреле депутат Госдумы Андрей Альшевских рассказывал, что планирует внести в рабочую группу по вопросам СВО предложение уравнять в правах корреспондентов, работающих в зоне проведения спецоперации, с военнослужащими. Но позднее парламентарий выяснил, что уже есть закон, который предусматривает льготы для журналистов на СВО.





Андрей Альшевских выступал с инициативой уравнять в правах военкоров и военнослужащих после гибели журналиста «Известий» Семена Еремина в зоне проведения СВО. О гибели военкора стало известно 19 апреля.





Парламентарий выяснил, что у журналистов уже есть право на льготы по закону о ветеранах боевых действий.





«В 2022-м году мы приняли поправки в закон о ветеранах, где мы расширили категорию лиц, которым присуждается звание «ветеран боевых действии». Мы прописали, что это гражданские специалисты, которые находятся в зоне выполнения СВО и занимаются сугубо гражданским [делом] — восстанавливают здания, дороги, пожарные. То есть те гражданские специалисты, которые не имеют отношения к Министерству обороны. <...> Когда эту ситуацию [предложение приравнять военкоров в правах с военными] начали изучать, я сделал запрос в Минобороны и в Правительство. На сегодняшний момент у нас это регламентировано. Журналисты подпадают именно под категорию гражданских специалистов», — объяснил Альшевских Daily Storm.





Депутат также рассказал, что для отправления на работу в зону СВО для журналиста нужно оформить соответствующее редакционное задание и получить согласование с Министерством обороны России: «Должно быть решение, редакционное задание, по согласованию [журналист должен находиться в зоне проведения СВО]. То есть редакция принимает решение, командирует журналиста в зону проведения СВО. Есть нормативный документ, это согласовывается с Минобороны. Без согласования с Минобороны, я так понимаю, туда [в зону СВО] все равно нет доступа».





После того, как у журналиста закончится срок выполнения редакционного задания в зоне проведения СВО, он должен обратиться к Минцифры, чтобы оформить звание ветерана боевых действий. «У Минцифры есть приказ, который регламентирует порядок, перечень документов и так далее, которые необходимы для того, чтобы журналисту присвоить ветерана боевых действий», — отметил депутат.





Парламентарий пообещал разобраться и помочь журналистам, работавшим в зоне проведения СВО, если выяснится, что по каким-то причинам им не оформили звание ветерана боевых действий.





«Информация, что, предположим, кто-то из журналистов там [в зоне проведения СВО] был, выполнял свой долг, и, предположим, обратился, но по каким-то причинам не было оформлено звание ветерана боевых действий — будем разбираться, если есть такие факты. Пока мы с такими не сталкивались, я пока о таком не слышал. Если что-то как-то [выяснятся подобные случаи], то мы готовы оказать помощь и содействие, — заверил Альшевских. — А так они приравнены к гражданским специалистам, которые официально находятся там, по командировочным, редакционным заданиям, по согласованию с Минобороны. То есть это все в совокупности дает право на оформление звания ветерана военного действия».





Военный журналист Александр Коц рассказал Daily Storm, что пока не знает о случаях, когда военкоры на СВО получали статус ветеранов боевых действий: «Нет, мне неизвестно о таких случаях».